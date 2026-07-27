Zaloguj się do mObywatela. Zostało kilka dni

Jeśli korzystasz z aplikacji mObywatel, to w najbliższych dniach powinieneś się do niej zalogować. Masz czas do 5 sierpnia.

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Zaloguj się do mObywatela

W sierpniu tego roku Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzi standardową aktualizację certyfikatów w aplikacji mObywatel. W ten sposób resort zapewni bezpieczeństwo dokumentów i pozwoli na dalsze korzystanie z nich.

Dla użytkowników oznacza to, że do 5 sierpnia powinni zalogować się do aplikacji, aby automatycznie w tle przeprowadzić proces. Jeśli tego nie zrobią, to w zamian będą musieli wykonać bardziej czasochłonną procedurę.

Wystarczy, że zalogujesz się do aplikacji najpóźniej do 5 sierpnia 2026 roku. Resztę mObywatel zrobi automatycznie. Podczas aktualizacji możesz zauważyć komunikaty dotyczące odświeżania dokumentów. To standardowy element procesu i nie wymaga żadnego działania z Twojej strony. informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Co, jeśli do 5 sierpnia nie zalogujesz się do mObywatela? Część dokumentów może zostać unieważniona, przez co będą wymagały aktualizacji. Oznacza to konieczność wejścia w szczegóły każdego z nich i wykonanie procedury.

Natomiast mDowód i dokument ochrony czasowej będą wymagały dodania na nowo przez Węzeł Krajowy, więc poprzez identyfikację za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości internetowej. To samo tyczy się aplikacji mObywatel Junior.