Taki mandat możesz zignorować. Zwróć uwagę na ten szczegół

Wiadomo, że okres wakacyjny sprzyja częstszym i dłuższym jazdom, najczęściej po prostu na urlop. Poruszamy się wtedy po nowych drogach, więc łatwiej o wpadkę i mandat. Oszuści postanowili to wykorzystać.

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Taki mandat możesz zignorować

CERT Orange Polska ostrzega przed fałszywymi mandatami, które wysyłane w formie SMS-ów na telefony Polaków. Oszuści informują w nich o konieczności zapłaty za rzekome przekroczenie prędkości. W wiadomości podają stronę internetową, na której mamy uregulować zaległość.

Co ciekawe, nadawcą wiadomości jest CANARD, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, które rzeczywiście istnieje. Rzecz w tym, że aby otrzymać od nich taką wiadomość, należy najpierw założyć konto przy użyciu Profilu Zaufanego.

Jednak warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jeden szczegół. Oszuści prowadzą do strony internetowej canardd[.]com. W oczy rzuca się przede wszystkim dodatkowe "d" w nazwie domeny. Prawdziwy adres to CANARD to https://ebok.canard.gitd.gov.pl. Adres, do którego prowadzą oszuści, został zarejestrowany 23 lipca.