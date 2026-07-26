Lepsza sprawność umysłowa na starość? Wystarczy zmienić jeden nawyk

Dobrze wyznaczyć sobie granice i nie jeść 4 godziny przed snem

Niedawno zakończono pilotażowe badanie mające na celu znalezienie zależności między zdrowiem umysłowym a nawykami żywieniowymi. Za eksperymentem stała profesor żywienia Sue Shapses z Rutgers Unviersity w New Jersey.

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W badaniu brało udział 47 kobiet w wieku od 50 do 79 lat, które miały nadwagę lub stwierdzoną otyłość. Były one poproszone o to, by ograniczyć dzienne spożycie kalorii o 500 kcal przez okres 6 miesięcy. 26 z badanych kobiet poproszono również o spożywanie posiłków jedynie w ciągu 9-godzinnego okienka, z reguły między 10 rano a 18:00. Natomiast reszta grupy kontrolnej jadła na przestrzeni 12 godzin.

Kto wyszedł na tym lepiej? Uczestniczki z obydwu grup średnio zgubiły 7 kilogramów. Jednak jeśli chodzi o sprawność intelektualną, jedna z tych grup radziła sobie wyraźnie lepiej - spożywające posiłki w krótszym okienku między 10:00 a 18:00 wykazywały się lepszymi wynikami jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i testów dotyczących rozwiązywania problemów. Pojawiły się też przesłanki, że ta grupa popełniła również mniej błędów związanych w testach pamięci i uczenia się. Natomiast czas reakcji i radzenie sobie z kilkoma zadaniami na raz - pozostały na tym samym poziomie.

Shapses na podstawie tego badania przyznaje, że korzyści takiej zmiany stylu życia nie są aż tak radykalne, ale jednak spożywanie posiłków w węższym przedziale czasowym może wpływać pozytywnie na zapamiętywanie informacji oraz zmniejszyć liczbę pomyłek związanych z pamięcią, czasem uwagi i zdolnościami rozwiązywania problemów.

Badanie sugeruje, że ludzie mogliby zachować swoje zdolności poznawcze na wysokim poziomie, jedząc w stosunkowo wąskim oknie czasowym i nie spożywając posiłków późno w nocy.

Samo schudnięcie może spowolnić spadek zdolności poznawczych w starszym wieku, powiedziała prof. Sue Shapses, ale mogą pojawić się "dodatkowe korzyści" u osób, które nie jedzą poza oknem od ośmiu do dziewięciu godzin i przestają jeść na cztery godziny przed snem.

Demencja to siódma na świecie najczęstsza przyczyna zgonów – blisko 2 miliony osób umiera na tę przypadłość każdego roku. Eksperci szacują, że nawet połowie przypadków można zapobiec zmianą stylu życia, a otyłość w średnim wieku zwiększa ryzyko demencji nawet o 30%.