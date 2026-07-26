Lepsza sprawność umysłowa na starość? Wystarczy zmienić jeden nawyk
Popularne porzekadło głosi, że jesteśmy tym, co jemy. I jest w tym wiele prawdy, a naukowcy właśnie dowiedli, że nasze nawyki żywieniowe mogą w znacznym stopniu wpłynąć na sprawność intelektualną.
Dobrze wyznaczyć sobie granice i nie jeść 4 godziny przed snem
Niedawno zakończono pilotażowe badanie mające na celu znalezienie zależności między zdrowiem umysłowym a nawykami żywieniowymi. Za eksperymentem stała profesor żywienia Sue Shapses z Rutgers Unviersity w New Jersey.
W badaniu brało udział 47 kobiet w wieku od 50 do 79 lat, które miały nadwagę lub stwierdzoną otyłość. Były one poproszone o to, by ograniczyć dzienne spożycie kalorii o 500 kcal przez okres 6 miesięcy. 26 z badanych kobiet poproszono również o spożywanie posiłków jedynie w ciągu 9-godzinnego okienka, z reguły między 10 rano a 18:00. Natomiast reszta grupy kontrolnej jadła na przestrzeni 12 godzin.
Kto wyszedł na tym lepiej? Uczestniczki z obydwu grup średnio zgubiły 7 kilogramów. Jednak jeśli chodzi o sprawność intelektualną, jedna z tych grup radziła sobie wyraźnie lepiej - spożywające posiłki w krótszym okienku między 10:00 a 18:00 wykazywały się lepszymi wynikami jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i testów dotyczących rozwiązywania problemów. Pojawiły się też przesłanki, że ta grupa popełniła również mniej błędów związanych w testach pamięci i uczenia się. Natomiast czas reakcji i radzenie sobie z kilkoma zadaniami na raz - pozostały na tym samym poziomie.
Shapses na podstawie tego badania przyznaje, że korzyści takiej zmiany stylu życia nie są aż tak radykalne, ale jednak spożywanie posiłków w węższym przedziale czasowym może wpływać pozytywnie na zapamiętywanie informacji oraz zmniejszyć liczbę pomyłek związanych z pamięcią, czasem uwagi i zdolnościami rozwiązywania problemów.
Badanie sugeruje, że ludzie mogliby zachować swoje zdolności poznawcze na wysokim poziomie, jedząc w stosunkowo wąskim oknie czasowym i nie spożywając posiłków późno w nocy.
Samo schudnięcie może spowolnić spadek zdolności poznawczych w starszym wieku, powiedziała prof. Sue Shapses, ale mogą pojawić się "dodatkowe korzyści" u osób, które nie jedzą poza oknem od ośmiu do dziewięciu godzin i przestają jeść na cztery godziny przed snem.
Demencja to siódma na świecie najczęstsza przyczyna zgonów – blisko 2 miliony osób umiera na tę przypadłość każdego roku. Eksperci szacują, że nawet połowie przypadków można zapobiec zmianą stylu życia, a otyłość w średnim wieku zwiększa ryzyko demencji nawet o 30%.
Prof. Wendy Hall z King's College London (niezaangażowana w badanie) ocenia, że ograniczone czasowo jedzenie to wiarygodna strategia wspierania zdrowia mózgu u osób z nadwagą w średnim i starszym wieku – poprawia bowiem kontrolę cukru we krwi, funkcję naczyń i stan zapalny. Zastrzega jednak, że wyniki są wstępne i wymagają potwierdzenia w pełnym, recenzowanym badaniu.