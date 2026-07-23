BLIK będzie blokował część przelewów. Wielka zmiana od 1 września

Blik zaostrza zasady. Ważna data 1 września 2026

Na użytkowników BLIK-a czeka zmiana, która dotyczy niektórych płatności, dokonywanych w sieci. Od 1 września 2026 operator będzie blokował transakcje kierowane do konkretnych serwisów. Jak się okazuje, część Polaków w dalszym ciągu chętnie z nich korzysta. Chodzi o domeny wpisane do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Listę takich domen można znaleźć na rządowej stronie (gov.pl). Nowe rozwiązanie BLIK-a zostanie wdrożone 1 września 2026 roku.

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BLIK będzie automatycznie blokował niektóre przelewy

Blik otrzymał zgodę na wprowadzenie nowego mechanizmu od prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Mechanizm będzie stosowany wobec transakcji procesowanych, zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. czytamy w komunikacie Polskiego Standardu Płatności (PSP).

Weryfikacja będzie możliwa dzięki synchronizacji systemu BLIK z rejestrem Ministerstwa Finansów za pośrednictwem API. Oznacza to, że nastąpi ona jeszcze przed zakończeniem autoryzacji, dlatego użytkownik nie będzie mógł sfinalizować transakcji tego typu.