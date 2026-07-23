Bezpieczeństwo

BLIK będzie blokował część przelewów. Wielka zmiana od 1 września

Od 1 września BLIK zacznie blokować niektóre płatności, wykonywane w internecie. A skutki nowych zasad odczują miliony użytkowników. Co warto wiedzieć w tej kwestii? Czy BLIK zablokuje także twój przelew?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:51
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BLIK będzie blokował część przelewów. Wielka zmiana od 1 września
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Blik zaostrza zasady. Ważna data 1 września 2026

Na użytkowników BLIK-a czeka zmiana, która dotyczy niektórych płatności, dokonywanych w sieci. Od 1 września 2026 operator będzie blokował transakcje kierowane do konkretnych serwisów. Jak się okazuje, część Polaków w dalszym ciągu chętnie z nich korzysta. Chodzi o domeny wpisane do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Listę takich domen można znaleźć na rządowej stronie (gov.pl). Nowe rozwiązanie BLIK-a zostanie wdrożone 1 września 2026 roku.

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BLIK będzie automatycznie blokował niektóre przelewy 

Blik otrzymał zgodę na wprowadzenie nowego mechanizmu od prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

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Mechanizm będzie stosowany wobec transakcji procesowanych, zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych. 

czytamy w komunikacie Polskiego Standardu Płatności (PSP).

Weryfikacja będzie możliwa dzięki synchronizacji systemu BLIK z rejestrem Ministerstwa Finansów za pośrednictwem API. Oznacza to, że nastąpi ona jeszcze przed zakończeniem autoryzacji, dlatego użytkownik nie będzie mógł sfinalizować transakcji tego typu.

Strefa hazardowa w internecie jest wciąż uważana za szarą strefę. Ale jak podano w maju, jej udział w sieci spada. Choć, jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, na ten moment, w sieci funkcjonuje ponad 55 tysięcy domen, umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu. Przy czym, co miesiąc, trafia do rejestru ok. 700 nowych stron. 

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Źródła zdjęć: TannySolt / Shutterstock
Źródła tekstu: Blik, gov.pl, infor.pl, biznesinfo.pl, PAP