BLIK będzie blokował część przelewów. Wielka zmiana od 1 września
Od 1 września BLIK zacznie blokować niektóre płatności, wykonywane w internecie. A skutki nowych zasad odczują miliony użytkowników. Co warto wiedzieć w tej kwestii? Czy BLIK zablokuje także twój przelew?
Blik zaostrza zasady. Ważna data 1 września 2026
Na użytkowników BLIK-a czeka zmiana, która dotyczy niektórych płatności, dokonywanych w sieci. Od 1 września 2026 operator będzie blokował transakcje kierowane do konkretnych serwisów. Jak się okazuje, część Polaków w dalszym ciągu chętnie z nich korzysta. Chodzi o domeny wpisane do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Listę takich domen można znaleźć na rządowej stronie (gov.pl). Nowe rozwiązanie BLIK-a zostanie wdrożone 1 września 2026 roku.
BLIK będzie automatycznie blokował niektóre przelewy
Blik otrzymał zgodę na wprowadzenie nowego mechanizmu od prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Mechanizm będzie stosowany wobec transakcji procesowanych, zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych agentów rozliczeniowych.
Weryfikacja będzie możliwa dzięki synchronizacji systemu BLIK z rejestrem Ministerstwa Finansów za pośrednictwem API. Oznacza to, że nastąpi ona jeszcze przed zakończeniem autoryzacji, dlatego użytkownik nie będzie mógł sfinalizować transakcji tego typu.
Strefa hazardowa w internecie jest wciąż uważana za szarą strefę. Ale jak podano w maju, jej udział w sieci spada. Choć, jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, na ten moment, w sieci funkcjonuje ponad 55 tysięcy domen, umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu. Przy czym, co miesiąc, trafia do rejestru ok. 700 nowych stron.