Tani laptop Apple dostanie nową wersję. Zmiany będą duże

Apple nie zamierza długo czekać z odświeżeniem swojego najtańszego laptopa. Według nowych przecieków MacBook Neo ma dostać wydajniejszy układ SoC znany z rodziny smartfonów iPhone 17 oraz więcej pamięci RAM. W planach są również dodatkowe wersje kolorystyczne.

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Dokładna data premiery pozostaje nieznana

Jak donosi agencja Bloomerg, Gigant z Cupertino testuje już kolejną generację MacBooka Neo. Sercem komputera ma zostać chip Apple A19 Pro, który zastąpi stosowany obecnie A18 Pro. Zmiana ta powinna przynieść nie tylko wyższą wydajność CPU i GPU, ale również lepszą obsługę funkcji wykorzystujących lokalną sztuczną inteligencję.

Jeszcze ważniejszym usprawnieniem będzie zwiększenie ilości zunifikowanej pamięci. Obecny MacBook Neo oferuje zaledwie 8 GB, co szybko staje się ograniczeniem podczas intensywnej pracy z wieloma aplikacjami. Nowy model ma otrzymać prawdopodobnie 12 GB.