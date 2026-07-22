Tani laptop Apple dostanie nową wersję. Zmiany będą duże
Zespół Tima Cooka chce naprawić największe wady MacBooka Neo, zachowując przy tym jego mocne strony. Pytanie jak to odbije się na cenach?
Apple nie zamierza długo czekać z odświeżeniem swojego najtańszego laptopa. Według nowych przecieków MacBook Neo ma dostać wydajniejszy układ SoC znany z rodziny smartfonów iPhone 17 oraz więcej pamięci RAM. W planach są również dodatkowe wersje kolorystyczne.
Dokładna data premiery pozostaje nieznana
Jak donosi agencja Bloomerg, Gigant z Cupertino testuje już kolejną generację MacBooka Neo. Sercem komputera ma zostać chip Apple A19 Pro, który zastąpi stosowany obecnie A18 Pro. Zmiana ta powinna przynieść nie tylko wyższą wydajność CPU i GPU, ale również lepszą obsługę funkcji wykorzystujących lokalną sztuczną inteligencję.
Jeszcze ważniejszym usprawnieniem będzie zwiększenie ilości zunifikowanej pamięci. Obecny MacBook Neo oferuje zaledwie 8 GB, co szybko staje się ograniczeniem podczas intensywnej pracy z wieloma aplikacjami. Nowy model ma otrzymać prawdopodobnie 12 GB.
Ogólna konstrukcja laptopa nie powinna przejść większych zmian. Oznacza to, że ponownie zobaczymy 13-calowy ekran Liquid Retina i dwa porty USB typu C. Biorąc jednak pod uwagę kryzys na rynku pamięci DRAM i NAND można zakładać, że sugerowana cena nie będzie już tak atrakcyjna. Data premiery odświeżonego MacBooka Neo wciąż pozostaje nieznana.