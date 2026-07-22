Samsung szykuje przełom. Oto inteligentne okulary przyszłości

Nowa kategoria, nie zastępstwo smartfonu

Samsung jasno podkreśla, że okulary nie mają zastąpić smartfonów. Wręcz przeciwnie – będą ich uzupełnieniem. Telefon nadal pozostaje centrum doświadczeń mobilnych, natomiast inteligentne okulary mają przenieść część funkcji poza ekran i umożliwić bardziej naturalny kontakt z AI.

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To podejście wpisuje się w koncepcję tak zwanego „split computing”, gdzie część mocy obliczeniowej (np. NPU, GPU czy pamięć) wykorzystywana jest ze smartfonu. Dzięki temu same okulary mogą być lżejsze i wygodniejsze.

Klucz to wygląd i wygoda

Jednym z największych wyzwań – jak przyznał Samsung – nie jest sama sztuczna inteligencja, ale forma urządzenia. Okulary muszą wyglądać jak zwykły element stylu, a nie gadżet technologiczny.

Producent zwraca uwagę, że użytkownicy chcą nosić okulary jako element wyrażania siebie. Dlatego projekt skupia się na naturalnym wyglądzie, komforcie i dopasowaniu do różnych kształtów twarzy. Analizowano między innymi czoło, kości policzkowe, uszy i nos, aby stworzyć konstrukcję pasującą do szerokiej grupy użytkowników.

Równie istotna jest masa i balans – komponenty zostały rozmieszczone tak, by okulary nie sprawiały wrażenia ciężkich po jednej stronie. Samsung podkreśla też precyzję wykonania na poziomie mikronów oraz wykorzystanie zaawansowanych materiałów.

Lekka konstrukcja i 9 godzin pracy

Okulary mają należeć do najlżejszych w swojej kategorii. Jednocześnie oferują do 9 godzin działania w realistycznych scenariuszach użytkowania, obejmujących między innymi streaming wideo czy korzystanie ze sztucznej inteligencji.

Dodatkowo, etui ładujące pozwala na ich wielokrotne doładowanie – nawet siedmiokrotne. Krótkie ładowanie (około 30 minut) ma wystarczyć na dalsze korzystanie przez dłuższy czas.

AI bliżej użytkownika

Urządzenie wyposażono w kamerę, mikrofony i głośniki w konfiguracji „open ear”, co pozwala analizować otoczenie i reagować kontekstowo. Interakcja odbywa się głównie głosowo, bez potrzeby sięgania po telefon. Oznacza to między innymi:

podsumowywanie treści w czasie rzeczywistym,

tłumaczenia na żywo,

podpowiedzi kontekstowe,

możliwość zadawania pytań o to, co użytkownik widzi.

Samsung podkreśla, że chodzi o naturalną rozmowę z AI oraz ograniczenie potrzeby patrzenia w ekran.

Integracja z ekosystemem Galaxy

Okulary współpracują z innymi urządzeniami Samsunga. Na przykład:

zegarek Galaxy może służyć jako kontroler (np. do robienia zdjęć),

możliwe jest płynne przełączanie dźwięku między okularami a słuchawkami,

aplikacje Google i Samsunga (jak Mapy, Gmail czy Notes) mają również działać w tym środowisku.

Całość opiera się na ścisłej współpracy z firmą Google, w tym wykorzystaniu AI Gemini.

Samsung wyjaśnił, że na przykład można jednocześnie używać opisywanych w tym artykule okularów i słuchawek Galaxy Buds. W takim scenariusz dźwięk idzie przez Budsy, a obsługa przez dotykowe obszary na okularach.

Prywatność pod lupą

Jednym z najważniejszych tematów jest prywatność. Okulary wyposażono w diodę LED sygnalizującą nagrywanie, a jej zasłonięcie automatycznie blokuje działanie kamery. System wykrywa również próby manipulacji. Co więcej, by okulary mogły nagrywać, muszą być założone.

Samsung przyznaje, że kwestie społeczne i regulacyjne będą kluczowe dla rozwoju tej kategorii urządzeń noszonych. Firma pracuje nad dodatkowymi zabezpieczeniami, które mają ograniczyć nadużycia.

Wytrzymałość jak w smartfonach

Nadchodzące urządzenie przechodzi szereg testów jakości znanych z rynku mobilnego:

upadki i odporność na warunki środowiskowe,

odporność na temperaturę i wilgoć,

wpływ potu i długotrwałego użytkowania,

wielokrotne testy składania i trwałości elementów.

Samsung opracował także nowe metody testowania specyficzne dla tej kategorii.

To dopiero początek

Prezentowane okulary to pierwsza generacja produktu, który ma zapoczątkować nową erę mobilnej AI. Firma zgłosiła już ponad 200 patentów związanych z tym projektem.

Na razie nie ujawniono ceny ani dokładnych rynków sprzedaży – decyzje mają zależeć między innymi od regulacji. Samsung sugeruje jednak, że urządzenie nie będzie ekstremalnie drogi, a z czasem – jak w przypadku smartfonów – technologia stanie się bardziej dostępna.