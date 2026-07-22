Płatności bezgotówkowe

VeloBank: to już za 2 dni. Nie zalogujesz się, ani nie zrobisz przelewu

Już za dwa dni, klienci VeloBanku napotkają trudności z korzystaniem z podstawowych usług banku. I to przez 8 godzin. Całe szczęście, przerwa będzie trwała w godzinach nocnych - od 23:30 do 7:00. Oto, na jakie niedogodności się należy przygotować.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:19
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VeloBank: to już za 2 dni. Nie zalogujesz się, ani nie zrobisz przelewu
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VeloBank nie będzie dostępny 24-25 lipca 2026

VeloBank na swojej stronie z komunikatami ogłosił niedostępność bankowości internetowej oraz mobilnej. Przerwa została zaplanowana na noc z 24 na 25 lipca i potrwa od 23:30 do 7:00. 

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Czego nie uda nam się zrobić w tym czasie w VeloBanku?

  • Nie zalogujemy się do bankowości internetowej oraz mobilnej.
  • Nie zlecimy przelewów.
  • Nie zlecimy żadnej dyspozycji na infolinii. 

Infolinia będzie jedynie działała w trybie informacyjnym, co oznacza, że przyjmie jedynie dyspozycje zastrzeżenia i blokady kart płatniczych.

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Niezależnie od przerwy, klienci VeloBanku będą mogli płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych. BLIK zadziała zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Za jego pomocą będzie można także wypłacać gotówkę z bankomatów. Klienci będą mogli także płacić w internecie kartą i potwierdzać transakcje ePIN-em. 

VeloBank rozdaje pieniądze. Macie czas do końca lipca

VeloBank to nie tylko przerwy. To także atrakcyjne oferty promocyjne, skierowane zarówno do nowych, jak i obecnych klientów. VeloBank ma dość atrakcyjny program "Doceniam Velo – polecam Velo". Promocja jest dostępna dla klientów do 31 lipca 2026 roku. W dużym skrócie - nowy klient otrzymuje 50 zł za otwarcie VeloKonta, a obecny 100 zł. Rekomendowanie banku może się opłacać. Za skuteczne polecenie VeloKonta 5 osobom, polecający może zyskać nawet 500 zł.

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Źródła zdjęć: Danuta Hyniewska / Shutterstock
Źródła tekstu: VeloBank