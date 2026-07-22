VeloBank: to już za 2 dni. Nie zalogujesz się, ani nie zrobisz przelewu

VeloBank nie będzie dostępny 24-25 lipca 2026

VeloBank na swojej stronie z komunikatami ogłosił niedostępność bankowości internetowej oraz mobilnej. Przerwa została zaplanowana na noc z 24 na 25 lipca i potrwa od 23:30 do 7:00.

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Czego nie uda nam się zrobić w tym czasie w VeloBanku?

Nie zalogujemy się do bankowości internetowej oraz mobilnej.

Nie zlecimy przelewów.

Nie zlecimy żadnej dyspozycji na infolinii.

Infolinia będzie jedynie działała w trybie informacyjnym, co oznacza, że przyjmie jedynie dyspozycje zastrzeżenia i blokady kart płatniczych.

Niezależnie od przerwy, klienci VeloBanku będą mogli płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych. BLIK zadziała zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Za jego pomocą będzie można także wypłacać gotówkę z bankomatów. Klienci będą mogli także płacić w internecie kartą i potwierdzać transakcje ePIN-em.

VeloBank rozdaje pieniądze. Macie czas do końca lipca