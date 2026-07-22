Sprzęt

Polacy szturmują Biedronkę. To Dyson z AliExpress za grosze

Biedronka nie zapomina o miłośnikach taniej elektroniki i wyprzedażach dla spryciarzy. W najnowszej promocji hit z AliExpress dostał aż 600 zł rabatu, pomimo lokalnej oferty z rękojmią i gwarancją, zamiast wysyłki z Chin.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 07:51
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Telepolis.pl
Polacy szturmują Biedronkę. To Dyson z AliExpress za grosze
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Vactidy V10 Pro za 399 zł zamiast 999 zł i 2 lata gwarancji

O doskonale wycenionych odkurzaczach z AliExpress słyszał już chyba każdy miłośnik dobrych promocji. Jeśli jednak ktoś bał się kupić swojego Laresara z powodu braku lokalnej gwarancji czy rękojmi, teraz nie musi bawić się w półśrodki.

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Biedronka właśnie wystartowała z Flash Sale na odkurzacz Vactidy V10 Pro. Cena została obniżona z 999 zł na 399 zł, a więc wypisz wymaluj do kwot, jakie trzeba zapłacić za ten odkurzacz na AliExpress, ale bez utraty świadczeń wynikających z polskiego prawa.

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Polacy szturmują Biedronkę. To Dyson z AliExpress za grosze

Mowa przy tym o doskonale wyposażonym odkurzaczu pionowym 6 w 1 z mocą ssania aż 45 tys. Pa, a więc znacznie większą niż w topowych Dysonach. Sprzęt oferuje do 120 mkw sprzątania w trybie eko (40–45 min), ma teleskopową rurę, 5–stopniowy system filtracji, a do tego ssawkę szczelinową i głowicę do delikatnych mebli w zestawie.

Gdy o filtracji mowa, aż 5 stopni systemu CycloneFlow  zapewnia wychwytywanie do 99,9% drobinek kurzu i alergenów o wielkości nawet 0,1 μm i zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu powietrza. Atutem jest też niska masa, która w przypadku tego modelu wynosi zaledwie 2,2 kg.

Polacy szturmują Biedronkę. To Dyson z AliExpress za grosze

Warto też wspomnieć o zielonym podświetleniu drobin kurzu w aż 120 stopniach, regulowanej długości rury odkurzacza, bezkontaktowym opróżnianiu pojemnika na kurz (500 ml)  czy o łatwej wymianie akumulatora, który można ładować też poza odkurzaczem.

To okazja, z którą trzeba się spieszyć

Zakupu można dokonać wyłącznie na Biedronka Home z darmową wysyłką, ale czasu nie ma wiele. Promocja obowiązuje tylko do 28 lipca lub do wyczerpania zapasów. Patrząc na stany magazynowe innych sprzętów Vactidy w ofercie Biedronki, zalecam pośpiech – one rozejdą się na pniu.

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Źródła zdjęć: Biedronka, wł
Źródła tekstu: Biedronka, wł