Polacy szturmują Biedronkę. To Dyson z AliExpress za grosze

Vactidy V10 Pro za 399 zł zamiast 999 zł i 2 lata gwarancji

O doskonale wycenionych odkurzaczach z AliExpress słyszał już chyba każdy miłośnik dobrych promocji. Jeśli jednak ktoś bał się kupić swojego Laresara z powodu braku lokalnej gwarancji czy rękojmi, teraz nie musi bawić się w półśrodki.

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Biedronka właśnie wystartowała z Flash Sale na odkurzacz Vactidy V10 Pro. Cena została obniżona z 999 zł na 399 zł, a więc wypisz wymaluj do kwot, jakie trzeba zapłacić za ten odkurzacz na AliExpress, ale bez utraty świadczeń wynikających z polskiego prawa.

Mowa przy tym o doskonale wyposażonym odkurzaczu pionowym 6 w 1 z mocą ssania aż 45 tys. Pa, a więc znacznie większą niż w topowych Dysonach. Sprzęt oferuje do 120 mkw sprzątania w trybie eko (40–45 min), ma teleskopową rurę, 5–stopniowy system filtracji, a do tego ssawkę szczelinową i głowicę do delikatnych mebli w zestawie.

Gdy o filtracji mowa, aż 5 stopni systemu CycloneFlow zapewnia wychwytywanie do 99,9% drobinek kurzu i alergenów o wielkości nawet 0,1 μm i zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu powietrza. Atutem jest też niska masa, która w przypadku tego modelu wynosi zaledwie 2,2 kg.

Warto też wspomnieć o zielonym podświetleniu drobin kurzu w aż 120 stopniach, regulowanej długości rury odkurzacza, bezkontaktowym opróżnianiu pojemnika na kurz (500 ml) czy o łatwej wymianie akumulatora, który można ładować też poza odkurzaczem.

To okazja, z którą trzeba się spieszyć