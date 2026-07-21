ING właśnie wydał komunikat. Ważny dla tych, którzy korzystają z kart

ING i przerwa serwisowa 25-26 lipca 2026

Bank zapowiedział trudności, związane z planowanymi pracami serwisowymi, które będą miały miejsce już w najbliższy weekend.

Dalsza część tekstu pod wideo

W nocy z soboty na niedzielę (25/26 lipca) od 00:00 do 5:00 planujemy prace serwisowe. czytamy na stronie ING.

A warto się na to przygotować, bowiem w tym czasie będzie znacznie utrudniona obsługa większości funkcji związanych z kartami w aplikacji Moje ING oraz ING Business.

ING. Utrudnienia w funkcjonowaniu kart

W czasie przeprowadzanych prac nie będzie można aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać ich, ani nadawać kodów PIN. Nie będzie także możliwości zamawiania nowych kart. Nie zadziała przypisywanie kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile, ani też dodawanie kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay).

Operacje na rachunku kart kredytowych także zostaną wstrzymane. Nie będą działały także pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących.

Dodatkowo, mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji za pomocą kart w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych.