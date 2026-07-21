Płatności bezgotówkowe

ING właśnie wydał komunikat. Ważny dla tych, którzy korzystają z kart

Dla klientów banku nie ma ważniejszej informacji niż ta, kiedy bank ogłosi przerwę w swoim działaniu. ING Bank Śląski na swojej stronie z komunikatami właśnie poinformował, że planuje prace serwisowe w nocy z 25 na 26 lipca. Oto, z czego w tym czasie nie skorzystają klienci.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:12
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ING właśnie wydał komunikat. Ważny dla tych, którzy korzystają z kart
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ING i przerwa serwisowa 25-26 lipca 2026

Bank zapowiedział trudności, związane z planowanymi pracami serwisowymi, które będą miały miejsce już w najbliższy weekend. 

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W nocy z soboty na niedzielę (25/26 lipca) od 00:00 do 5:00 planujemy prace serwisowe.

czytamy na stronie ING.

A warto się na to przygotować, bowiem w tym czasie będzie znacznie utrudniona obsługa większości funkcji związanych z kartami w aplikacji Moje ING oraz ING Business. 

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ING. Utrudnienia w funkcjonowaniu kart

W czasie przeprowadzanych prac nie będzie można aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać ich, ani nadawać kodów PIN. Nie będzie także możliwości zamawiania nowych kart. Nie zadziała przypisywanie kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile, ani też dodawanie kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay). 

Operacje na rachunku kart kredytowych także zostaną wstrzymane. Nie będą działały także pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących.

Dodatkowo, mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji za pomocą kart w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych. 

Najlepiej zrobić niezbędne zakupy poza godzinami planowanych prac i na wszelki wypadek mieć przy sobie gotówkę. Dobrą wiadomością jest jednak to, że przez cały ten czas będzie działał BLIK. 

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Źródła zdjęć: Tupungato / Shutterstock
Źródła tekstu: ING Bank Śląski