Komunikat mówi jasno: wyłączymy bank. I to już za 2 dni

mBank z przerwą 18 i 19 lipca 2026

W ten weekend zaplanowaliśmy przerwę na rozwój naszych technologii. zapowiedział mBank na stronie internetowej.

Zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą, a przerwa ma służyć poprawie jakości usług i dostarczenia rozwiązań najwyższej jakości. Z tej oto przyczyny, bank zostanie na kilka godzin wyłączony, a jego klienci odcięci od kilku kluczowych usług.

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mBank. Co nie będzie działało i w jakich godzinach?

Całe szczęście, bank ma na myśli przerwę nocną. Tak, aby jak najmniej przeszkadzała ona klientom. I tak, należy pamiętać, że pomiędzy 2:30 a 9:00, nie skorzystasz z karty. Problemy z kartami oznaczają brak możliwości płatności za jej pomocą w internecie.Przez całą noc zapłacisz jednak kartą w sklepach stacjonarnych, restauracjach i skorzystasz z bankomatu.

Także w tych samych godzinach, nie zalogujesz się na swoje konto w internecie oraz w aplikacji mobilnej. Nie złożysz też w tym czasie żadnego wniosku.

mLinia także nie pomoże. Ponieważ podczas przerwy, pracownicy banku, nie mają wglądu w twoje dane związane z bankiem, dlatego też nie pomogą ci w realizacji żadnej operacji.