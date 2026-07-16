Gry ze Steam na kartridżach. Ten szalony pomysł stał się faktem

Obecna sytuacja z Sony nie tylko pokazuje śmierć wydań fizycznych na konsolach, ale także przypomina nam brzydką prawdę, że to się już stało kilka lat temu na PC. I chociaż w obecnej formie projekt ten nie rozwiązuje tego problemu, to po pewnych modyfikacjach mógłby to zrobić. Bo tak: nie jest to oficjalne rozwiązanie, a dzieło pewnego pasjonaty.

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Stworzył kartridże gier ze Steam

Założenie projektu jest proste: opiera się on na czytniku będącym zmodyfikowanym dzięki drukarce 3D dockiem dla dysków SSD SATA oraz dyskach 128 GB, które są ukryte w wydrukowanych na drukarce kieszeniach z naklejoną okładką gry.

Same tytuły są natomiast instalowane na nośnikach, a obok nich znajduje się skrypt, który sprawia, że włożenie tak przygotowanego kartridża do czytnika automatycznie uruchamia dedykowaną mu stronę Steam. I jest to niezwykle praktyczne rozwiązanie: gry nie zajmują miejsca na głównym dysku, a nawet zmiana komputera i systemu nie wymusza ich reinstalacji. Oczywiście wciąż gra wymaga Steam i konta, na którym dany tytuł jest zakupiony.