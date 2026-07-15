Testy nie kłamią. Chińskie pamięci nadal mają duże braki

Problemy z dostępnością pamięci DRAM spowodowane przez AI sprawiają, że producenci gotowych PC oraz entuzjaści coraz chętniej sięgają po chińskie rozwiązania. Moduły DDR5 oparte na kościach CXMT pojawiają się już w zestawach takich marek jak Kingbank, Gloway czy Lexar.

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Największy problem mogą mieć konsumenci lubujący się w OC

Dodatkowo największe firmy takie ASUS, MSI czy Colorful wprowadziły optymalizacje do BIOSów swoich płyt głównych. Efekty są zauważalne. Pamięci, które wcześniej zatrzymywały się w okolicach 6800 MT/s, teraz mogą przekraczać nawet 8000 MT/s. Sytuacja nie jest jednak idealna.

To wciąż nie jest poziom modułów na kościach od Samsunga, SK hynix czy Microna. ASUS podkręcił zestaw Kingbank DDR5 o pojemności 48 GB z 6000 MT/s CL 36 do 8600 MT/s CL 44 na platformie ROG Crosshair X870E APEX. Testy wykazały jednak niższą wydajność niż w przypadku pamięci od Koreańczyków pracujących z podobnymi parametrami.

Problemem mają być także duże wahania między poszczególnymi partiami od CXMT. W efekcie wyselekcjonowanie dobrze podkręcających się układów jest znacznie trudniejsze. Pamięci słabo reagują również na podnoszenie napięcia, a możliwości obniżania opóźnień pozostają ograniczone.