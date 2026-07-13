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PKO BP kusi klientów i to sprytnie. To nie tylko bonus do 600 zł

Wakacyjne promocje to już niemal specjalność banków w Polsce. Tym razem, zwróciliśmy uwagę na ofertę banku PKO BP. W ramach najnowszej promocji, klienci mogą naprawdę zyskać. Warto zerknąć na szczegóły, po to, aby nic nas nie ominęło.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:19
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PKO BP kusi klientów i to sprytnie. To nie tylko bonus do 600 zł
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PKO z darmowym kontem i bonusem do 600 zł

Wystarczy, do 30 września 2026, otworzyć w PKO "Konto za Zero" z kartą VISA, wpisać kod: LATO i spełnić pozostałe warunki promocji, które nie są jakieś skomplikowane. Należy, w kolejnych 5 miesiącach od otwarcia konta, zalogować się min. 1 do aplikacji IKO oraz zrobić min. jedną transakcję bezgotówkową. Dla konta otwartego w lipcu, termin wypłaty nagród: od września do stycznia 2027. Promocja trwa do 30 września 2026, lub do wyczerpania puli nagród. 

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Co więcej, jeśli ktoś jest zainteresowany produktami marki Samsung, może przy okazji zgarnąć do 600 zł do sklepu Samsung. Promocja nosi nazwę "Rabat w górę" i jej szczegóły także widnieją na stronie banku. 

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Konto za Zero. Czemu się opłaca?

Już przyzwyczailiśmy się do tego, że z kontami promocyjnymi można naprawdę zyskać. W tym przypadku, klienci zyskują darmowe prowadzenie konta, bezpłatną obsługę karty debetowej (jeśli zrobimy min. 5 transakcji kartą lub BLIK-iem). Co ciekawe, dostaniemy także do 1000 złotych dodatkowej gotówki bez odsetek na 30 dni. Za skorzystanie z tego debetu zapłacimy jedynie 5 zł. 

Jak otworzyć Konto za Zero?

Możemy to zrobić za pomocą mObywatela lub metodą na selfie. W pierwszej opcji należy pobrać aplikację mobilną IKO, sprawdzić informacje o koncie, wybrać kartę i uzupełnić dane kontaktowe. Następnie, wystarczy wybrać sposób weryfikacji tożsamości przez aplikację mObywatel. Po potwierdzeniu danych i udzieleniu wymaganych zgód, można złożyć wniosek. 

Metoda na selfie działa poprzez aplikację IKO. Należy zrobić to samo, co w pierwszej opcji, ale jako sposób weryfikacji danych wybrać potwierdzenie tożsamości selfie. 

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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski