PKO BP kusi klientów i to sprytnie. To nie tylko bonus do 600 zł

PKO z darmowym kontem i bonusem do 600 zł

Wystarczy, do 30 września 2026, otworzyć w PKO "Konto za Zero" z kartą VISA, wpisać kod: LATO i spełnić pozostałe warunki promocji, które nie są jakieś skomplikowane. Należy, w kolejnych 5 miesiącach od otwarcia konta, zalogować się min. 1 do aplikacji IKO oraz zrobić min. jedną transakcję bezgotówkową. Dla konta otwartego w lipcu, termin wypłaty nagród: od września do stycznia 2027. Promocja trwa do 30 września 2026, lub do wyczerpania puli nagród.

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Co więcej, jeśli ktoś jest zainteresowany produktami marki Samsung, może przy okazji zgarnąć do 600 zł do sklepu Samsung. Promocja nosi nazwę "Rabat w górę" i jej szczegóły także widnieją na stronie banku.

Konto za Zero. Czemu się opłaca?

Już przyzwyczailiśmy się do tego, że z kontami promocyjnymi można naprawdę zyskać. W tym przypadku, klienci zyskują darmowe prowadzenie konta, bezpłatną obsługę karty debetowej (jeśli zrobimy min. 5 transakcji kartą lub BLIK-iem). Co ciekawe, dostaniemy także do 1000 złotych dodatkowej gotówki bez odsetek na 30 dni. Za skorzystanie z tego debetu zapłacimy jedynie 5 zł.

Jak otworzyć Konto za Zero?

Możemy to zrobić za pomocą mObywatela lub metodą na selfie. W pierwszej opcji należy pobrać aplikację mobilną IKO, sprawdzić informacje o koncie, wybrać kartę i uzupełnić dane kontaktowe. Następnie, wystarczy wybrać sposób weryfikacji tożsamości przez aplikację mObywatel. Po potwierdzeniu danych i udzieleniu wymaganych zgód, można złożyć wniosek.