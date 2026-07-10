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3 zmiany, które sprawiają, że "Ród Smoka" jest jeszcze lepszy

W uniwersum "Gry o Tron" fani przyzwyczajeni są do pewnego poziomu swobody twórczej w kwestii adaptacji dzieła George'a R. R. Martina. "Ród Smoka" od początku stanowił nie lada wyzwanie dla producentów serialu, ze względu na swoją skomplikowaną narrację. Trzeba było dokonać kilku zmian, które ostatecznie wyszły produkcji na plus. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:52
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3 zmiany, które sprawiają, że "Ród Smoka" jest jeszcze lepszy
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"Ród Smoka 3" to najlepszy sezon całej serii

"Ród Smoka" musiał wprowadzić pewne zmiany, bowiem materiał źródłowy "Ogień i Krew" miało naprawdę skomplikowaną narrację. To historia, która opowiada o Rhaenyrze Targaryen (Emma D'Arcy), pierwszej kobiecie zasiadającej na Żelaznym Tronie. A już sam ten fakt, był wówczas przedmiotem zażartych sporów. Jej panowanie wprawdzie było krótkie, ale wciąż jest pamiętana jako postać, która odważnie podejmowała próby zmiany biegu wydarzeń. 

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3 zmiany, które wprowadzono w serialu

Pierwszą, zmianą, która okazała się konieczna było wprowadzenie wątku przyjaźni Rhaenyry i Alicent. Już w samej książce, różnica wieku między nimi była większa, niż ta ukazana w serialu. Pokazanie ich jako przyjaciółek z lat młodości nie tylko czyni ich późniejszą relację bardziej wiarygodną, ale także stanowi interesujący komentarz do patryjarchatu. Wszak Alicient nie dość, że nie miała absolutnie nic do powiedzenia w kwestii małżeństwa ze starcem, to jeszcze zmuszono ją do urodzenia czwórki dzieci przed ukończeniem 20. roku życia. Los Rhaenyry jest zupełnie inny. Ona może sama kształtować swój los. Kiedy Alicient to dostrzeże, fakt ten ostatecznie popsuje ich relację.

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Wątek Cristona Cole'a. Jedną z największych tajemnic w książce jest spalona ziemia między Rhaenyrą Targaryen, a niegdyś zaprzysiężonym jej mieczem - ser Cristonem Cole'm. Ten obrońca Rhaenyry z nieznanych powodów staje po stronie Zielonych. Pycha jest jego grzechem i z odcinka na odcinek staje się idealnym czarnym charakterem całej historii. 

Mysaria wychodzi z cienia w serialu. Była prostytutka i kochanka Daemona Targaryena, zostaje szpiegiem w Królewskiej Przystani. To znacznie poprawia jej sytuację. Następnie dołącza do Małej Rady Rhaenyry i staje się przyjaciółką królowej. Inaczej jednak relacja jej i Rhaenyry została przedstawiona w książce. Tam, romantyczny związek między nią a Deamonem nigdy tak naprawdę nie zanika. A potężna Rhaenyra traktuje go jak element swojego małżeństwa. 

Serial "Ród Smoka 3" można oglądać na HBO Max. Co poniedziałek wychodzi nowy odcinek. Na ten moment, dostępne są już trzy pierwsze epizody. 

Kostkarka do lodu
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Źródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: HBO Max. collider.com