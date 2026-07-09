Masz ogród? O tym sprzęcie nie możesz zapomnieć

Chyba każdy marzy o tym, żeby mieć perfekcyjny ogród: taki, na widok którego sąsiadom aż oko zbieleje, a nam miło będzie spędzać w nim każdą wolną chwilę. Żeby jednak móc się nim pochwalić, trzeba w to włożyć sporo pracy.

Na szczęście jest prosty sposób, żeby znaczną część tego wysiłku sobie oszczędzić – wystarczy zabrać się do pracy z odpowiednimi narzędziami. Co więcej, wcale nie trzeba ich daleko szukać. Praktycznie wszystko, co może przydać się w ogrodzie, znajdziecie w ofercie firmy STIGA.

Roboty koszące na każdą posesję

Jeśli mielibyście wybrać tylko jedno urządzenie, które oszczędzi Wam najwięcej pracy, to wybór jest oczywisty: szukacie robota koszącego. W ten sposób oszczędzacie sobie jednego z najbardziej uciążliwych, powtarzalnych zadań w domowym ogrodzie, a Wasz będzie wyglądał lepiej niż kiedykolwiek.

W ofercie firmy STIGA na uwagę zasługuje przede wszystkim najnowsza generacja robotów wyposażona w technologię STIGA Vista. Rozpoznać je można przede wszystkim po literce „v” w nazwie modelu, a do wyboru czeka szerokie spektrum konfiguracji przeznaczonych dla różnych powierzchni. Najwyższym model poradzi sobie z obszarem nawet 14 000 m2.

STIGA Vista – wyższy poziom technologii

Jedna z rzeczy, która wyróżnia je na tle konkurencji, to wspomniany wcześniej system nawigacji oraz rozpoznawania przeszkód. Nowa generacja robotów producenta nie potrzebuje stacji bazowych ani przewodów, by sprawnie poruszać się po ogrodzie. Zamiast tego wykorzystuje w tym celu technologię GPS-RTK oraz wbudowaną kamerę. Urządzenie nie tylko potrafi stworzyć swoją własną mapę posesji i podzielić ją na sektory w celu zoptymalizowania pracy, ale także samodzielnie rozpoznaje granice trawnika oraz ewentualne przeszkody.

Korzyści z takiego rozwiązania? Cała masa! Roboty z technologią STIGA Vista są łatwe w instalacji, bezpieczne w codziennym używaniu i nie wymagają ciągłych interwencji oraz samodzielnego usuwania każdej drobnej przeszkody z trawnika. Co więcej, można nimi wygodnie zarządzać z poziomu aplikacji na telefon STIGA.GO.

O tym, w jak różnych scenariuszach sprawdzają się roboty z oferty firmy STIGA, najłatwiej przekonać się, biorąc na warsztat kilka modeli z oferty producenta.

STIGA A 6v

STIGA A 6v to najtańszy z nowej generacji robotów koszących w ofercie producenta. Model przeznaczony do relatywnie niewielkich, przydomowych ogródków, charakteryzujący się maksymalnym obszarem roboczym rzędu 600 m2. W sam raz, by zadbać o niewielką miejską posesję.

Co jednak ważne, nawet ten najtańszy model ma do zaoferowania dużo więcej niż zaawansowany system nawigacji. Wbudowany akumulator o pojemności 2 Ah bez trudu wystarcza na jednorazowe skoszenie 145 m2 na jednym ładowaniu, a możliwość wydzielenia dziesięciu niezależnych stref koszenia gwarantuje wysoki poziom elastyczności, umożliwiając np. osobne zdefiniowanie wysokości cięcia dla każdej strefy.

Na uwagę zasługuje także sam system koszenia. Do wyboru mamy spory przedział wysokości (20 – 60 mm), a przy szerokości koszenia rzędu 18 cm jesteśmy w stanie uzyskać elegancki, jednolity trawnik bez rezygnowania z precyzji, która jest kluczowa na mniejszych, często ciasno pozastawianych różnymi przedmiotami posesjach.

STIGA A 140v

Potrzebujecie czegoś większego? Też żaden problem. Jak wspomniałem, oferta robotów STIGA jest bogata i obejmuje modele przeznaczone do szerokiego zakresu różnych powierzchni. Przykładowo, na drugim końcu skali czeka STIGA A 140v.

O ile żadnego z robotów producenta nie można nazwać zabawką, tak tutaj mamy już do czynienia z naprawdę poważnym sprzętem. Maksymalny obszar roboczy tego modelu 14 000 m2. Udało się to osiągnąć m.in. dzięki wydajnemu akumulatorowi o pojemności 14 Ah oraz wzmocnionej konstrukcji, przystosowanej do pracy na dużych powierzchniach oraz na nierównym terenie (maksymalne nachylenie 50 procent).

Jednorazowo robot potrafi pracować przez 350 minut, osiągając prędkość cięcia rzędu 30 m/min. Na dużej przestrzeni, pod którą robot został zaprojektowany, liczy się jednak nie tylko wydajność. Tutaj szczególnie istotną rolę odgrywa m.in. system AGS, wykorzystujący sztuczną inteligencję do mapowania ogrodu oraz optymalizacji zasięgu z satelitów, dzięki czemu nie ma ryzyka, że robot zgubi się z dala od stacji bazowej. Ważną rolę odgrywa także opcja zdefiniowania niezależnych stref koszenia – w tym przypadku możemy ich zdefiniować aż 30. Co więcej, wszystkie ustawienia dostępne są z poziomu aplikacji STIGA.GO.

Nie tylko roboty – wybór narzędzi na każdą okazję

Warto natomiast pamiętać, że robot koszący nie jest jedynym sprzętem, który może przydać się w ogrodzie. Przycinanie krzewów, sprzątanie uschniętych liści – do takich zadań przydadzą się inne narzędzia akumulatorowe z oferty firmy STIGA.

Począwszy od poręcznych nożyc akumulatorowych takich jak STIGA SP 100e, poprzez uniwersalne multitoole, dmuchawy, aż po wydajne pilarki czy podcinarki akumulatorowe, w ofercie STIGA znajdziecie praktycznie wszystko, co może się przydać w ogrodzie lub na działce. Warto dodać, że trzymając się ekosystemu producenta, zyskujemy dodatkowy atut w postaci systemu ePower – wspólnego zestawu akumulatorów dla wszystkich urządzeń z zasilaniem odpowiednio 20 lub 48 V. To praktyczne rozwiązanie, które ułatwia życie, a w praktyce pozwala także oszczędzić sporo czasu i pieniędzy.

Także jeśli chcecie mieć swój idealny skrawek zieleni, nie pozostaje nic innego, jak tylko sprawdzić portfolio producenta i wziąć się do pracy – gwarantuję, że marzenie jest na wyciągnięcie ręki.