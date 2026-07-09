Rezerwujesz noclegi na Booking.com? Pilny komunikat CERT Orange Polska

Eksperci z CERT Orange Polska ostrzegają przed nową falą oszustw na Booking.com. Według potwierdzonych informacji w obecnej kampanii do ofiar trafiają wiadomości zawierające faktyczne numery ich rezerwacji oraz faktyczne personalia osoby, która składała rezerwację. Wiadomości przychodzą przez WhatsApp, a dane nadawcy są zgodne z danymi faktycznego właściciela miejsca noclegowego. To bardzo groźny atak, który może łatwo uśpić czujność ofiary.

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Jak to jest w ogóle możliwe, że przestępcy wysyłają tak wiarygodne, spersonalizowane wiadomości? Jak wyjaśnia CERT Orange Polska, obecna kampania to prawdopodobnie bezpośredni skutek zdarzeń z kwietnia bieżącego roku, kiedy to Booking.com przyznał się do włamania do swoich systemów z danymi o rezerwacjach. Serwis nie ujawnił wtedy, jaka była skala wycieku. Wiele wskazuje na to, że możemy się o tym dowiedzieć teraz, na początku wakacji.

Jak więc dokładnie przebiega taki atak? Turysta otrzymuje wiadomość za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, w której nadawca posługuje się jego pełnym imieniem i nazwiskiem, a także podaje faktyczny numer rezerwacji i dane konkretnego obiektu noclegowego.

Musisz dopłacić, bo inaczej nici z wyjazdu

W treści znajduje się wezwanie do dopłaty pod groźbą anulowania wyjazdu. Do wiadomości dołączany jest link prowadzący do zewnętrznego, fałszywego panelu płatności, gdzie ofiara proszona jest o podanie pełnych danych swojej karty płatniczej, które natychmiast trafiają w ręce złodziei. Ponieważ wiadomość zawiera prawdziwe szczegóły planowanej podróży, można łatwo się na to nabrać i stracić oszczędności przeznaczone na urlop.

Uważaj na te sygnały

Specjaliści z CERT Orange Polska przypominają, że oficjalne rozliczenia z Booking.com odbywają się wyłącznie w bezpiecznej domenie serwisu, a każda próba przeniesienia transakcji na zewnętrzne platformy lub komunikatory powinna być natychmiast uznana za próbę wyłudzenia pieniędzy. Każda żądanie uregulowania należności za pomocą przesłanego odnośnika internetowego powinny od razu wzbudzić naszą czujność. Podawanie danych karty płatniczej na niesprawdzonych stronach grozi całkowitym wyczyszczeniem konta bankowego.