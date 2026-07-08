Przed puszczeniem przelewu, sprawdź jedną rzecz. Wiele osób tego nie robi

Sprawdź, komu przekazujesz pieniądze

Wakacje sprzyjają poszukiwaniom wymarzonych noclegów. Niestety, coraz częściej tego typu poszukiwania kończą się jedynie utratą pieniędzy. Właśnie teraz, w miesiącach wakacyjnych, oszuści zaczęli zastawiać więcej pułapek na uczciwych obywateli. W sieci łatwo spotkać fałszywe ogłoszenia, nieistniejące apartamenty i wyłudzenia zaliczek. Policja apeluje zatem o większą niż kiedykolwiek rozwagę podczas rezerwowania noclegów przez internet.

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Rezerwacje przez internet - bądź czujny

Zbyt duże zaufanie do ofert w sieci, może skończyć się nie tylko utratą pieniędzy, ale także "zepsutymi" wakacjami, na które przecież, w większości przypadków czekamy nawet cały rok.

Co zrobić, aby nie dać się nabrać?

Przede wszystkim dokładnie sprawdź, komu naprawdę przekazujesz pieniądze. To najważniejsza kwestia, którą najczęściej pomijają osoby, które zostały oszukane. Nie wiesz jak powinna wyglądać tego typu weryfikacja? Wystarczy, że będziesz stosować się do poniższych zasad: