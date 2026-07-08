Bezpieczeństwo

Przed puszczeniem przelewu, sprawdź jedną rzecz. Wiele osób tego nie robi

Policja ostrzega, że w sieci pojawiło się wiele fałszywych ofert noclegów. Ostrzega przed tym, aby nigdy na ślepo nie wpłacać zaliczki. Zanim puścimy przelew, sprawdźmy koniecznie jedną rzecz. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:56
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Przed puszczeniem przelewu, sprawdź jedną rzecz. Wiele osób tego nie robi
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Sprawdź, komu przekazujesz pieniądze

Wakacje sprzyjają poszukiwaniom wymarzonych noclegów. Niestety, coraz częściej tego typu poszukiwania kończą się jedynie utratą pieniędzy. Właśnie teraz, w miesiącach wakacyjnych, oszuści zaczęli zastawiać więcej pułapek na uczciwych obywateli. W sieci łatwo spotkać fałszywe ogłoszenia, nieistniejące apartamenty i wyłudzenia zaliczek. Policja apeluje zatem o większą niż kiedykolwiek rozwagę podczas rezerwowania noclegów przez internet. 

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Rezerwacje przez internet - bądź czujny

Zbyt duże zaufanie do ofert w sieci, może skończyć się nie tylko utratą pieniędzy, ale także "zepsutymi" wakacjami, na które przecież, w większości przypadków czekamy nawet cały rok. 

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Co zrobić, aby nie dać się nabrać?

Przede wszystkim dokładnie sprawdź, komu naprawdę przekazujesz pieniądze. To najważniejsza kwestia, którą najczęściej pomijają osoby, które zostały oszukane. Nie wiesz jak powinna wyglądać tego typu weryfikacja? Wystarczy, że będziesz stosować się do poniższych zasad: 

  • Dokładnie sprawdzaj opinie dotyczące obiektu i jego właściciela. 
  • Zachowaj ostrożność wobec ofert z promocyjną ceną.
  • Zweryfikuj adres obiektu i pozostałe dane wynajmującego. 
  • Nie płać nigdy za pośrednictwem innych kanałów, niż oficjalne platformy rezerwacyjne.
  • Zachowuj potwierdzenia płatności i rób screeny z korespondencji z wynajmującym.
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Źródła zdjęć: Meteoritka / Shutterstock
Źródła tekstu: mazowiecka.policja.gov.pl