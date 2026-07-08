To koniec. Apple TV wyemituje finałowy odcinek hitu w tym tygodniu

Gwiezdne miasteczko. Ostatni odcinek w tym tygodniu

Seriale sci fi trzymają w napięciu, jak mało które. "Gwiezdne miasteczko" jest na to świetnym przykładem. Serial ten, który jest niczym innym, jak spin offem głośnego serialu "For All Mankind", został przyjęty na platformie doskonale. Choć nie zabrakło tych, którzy twierdzą, że to, grający na emocjach, serial obyczajowy, w którym kosmos zszedł trochę na dalszy plan. Ale to przecież tylko dodaje mu kolorytu i przyciąga przed ekrany jeszcze więcej widzów.

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"Gwiezdne miasteczko" jest chwalone, przede wszystkim, za nieprzewidywalne zwroty akcji. To serial, który jest świetnym thrillerem science fiction, z elementami szpiegowskimi. Nic zatem dziwnego, że może on pochwalić się imponującą notą 97% od krytyków na Rotten Tomatoes. To połączenie autorytarnego niepokoju z onieśmielającą naturą eksploracji Komosu. Serial, w stosunkowo krótkim czasie zyskał miano jednego z najbardziej ekscytujących seriali telewizyjnych. Dlaczego, tak bardzo nam się spodobał? Otóż, chyba w dużej mierze przez to, że daje nam nowe spojrzenie na wyścig kosmiczny.

To wciągająca, alternatywna wersja historii, która jest opowieścią o burzliwym życiu astronautów NASA oraz ich rodzin.To historia o tym, co by było, gdyby tym razem, to ZSRR jako pierwsze wylądowało na Księżycu w 1969.