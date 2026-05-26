Apple TV z głośną premierą nowego serialu science fiction. Już za 3 dni

Gwiezdne miasteczko powraca na ekrany. Premiera 29 maja

"For All Mankind" to jeden z flagowych tytułów platformy Apple TV. I to bez dwóch zdań. Nie da się też ukryć, że "For All Mankind" (premiera pierwszego sezonu miała miejsce w 2019 roku) zmierza ku końcowi. Co prawda, obiecano fanom, że serial dostanie jeszcze szósty (ostatni) sezon, ale przyjdzie nam na niego nieco poczekać. Aby jednak fani "For All Mankind" nie nudzili się za bardzo, Apple TV zapowiedziało kolejną ekspansję serii w postaci spin-offu "Star City", którego światowa premiera odbędzie się 29 maja 2026, czyli już za 3 dni.

For All Mankind to fenomen wśród seriali

Dla wszystkich, którzy nie do końca wiedzą czym jest wspomniany serial, krótka przypominajka: to wciągająca, alternatywna wersja historii, która opowiada o burzliwym życiu astronautów NASA oraz ich rodzin.To opowieść o tym, co by było, gdyby tym razem, to ZSRR jako pierwsze wylądowało na Księżycu w 1969. To porywająca historia sci-fi, autorstwa Ronalda D. Moore'a.

I to właśnie ta alternatywna historia i moment lądowania na Księżycu jest punktem wyjścia dla całej fabuły "Gwiezdnego miasteczka". Znów będziemy mieli do czynienia z ludźmi, który ów historyczny moment uczynili możliwym - kosmonauci i inżynierowie działający pod niewyobrażalną presją i ćwiczący w ekstremalnych warunkach. Ludzka strona tego typu misji - to jest właśnie to, co zobaczymy na ekranie.