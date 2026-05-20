Ile możesz wywalczyć? Historie negocjacji wynagrodzenia w IT

3 przykładowe historie negocjacji wynagrodzenia w IT

#1 Tomka, Frontend Developera, który aplikował na stanowisko Mid

W ogłoszeniu widniały widełki 12 000 – 16 000 zł netto na fakturze B2B. Tomek, bazując na swoich poprzednich zarobkach, celował w bezpieczny środek, czyli 14 000 zł. Podczas technicznego etapu okazało się jednak, że jego znajomość specyficznego frameworka rozwiązuje kluczowy problem, z którym zespół borykał się od miesięcy. Zamiast trzymać się pierwotnej kwoty, Tomek podczas ostatniej rozmowy szczerze przyznał, że może pomóc firmie i… chciałby stawkę wyższą. Firma się zgodziła. Zadziałało tutaj precyzyjne wskazanie korzyści biznesowej – Tomek nie prosił o więcej, bo „tak chciał”, ale dlatego, że wycenił realny zysk dla pracodawcy.

Błędem wielu osób w jego sytuacji byłoby kurczowe trzymanie się pierwszych stawek, podczas gdy budżety projektowe często bywają bardziej elastyczne niż te rekrutacyjne.

#2 Kasia, QA Engineerka z pięcioletnim stażem, która negocjowała przejście z Umowy o Pracę na wyższe stanowisko u obecnego pracodawcy

Kasia wiedziała, że firma ma zamrożone budżety na wynagrodzenia zasadnicze, więc zamiast walczyć o nierealne w tym momencie 20% podwyżki do podstawy, postawiła na pakiet benefitów i bonusów. Wywalczyła 10% wzrostu pensji brutto, ale dołożyła do tego budżet szkoleniowy w wysokości 15 000 zł rocznie oraz gwarantowaną premię za dowiezienie konkretnych KPI. Sumarycznie jej pakiet roczny wzrósł o wartość odpowiadającą 25% jej poprzednich zarobków.

Sukcesem Kasi była elastyczność i zrozumienie ograniczeń finansowych firmy, przy jednoczesnym dbaniu o własny interes. Błędem byłoby tutaj "pójście na noże" o gołą pensję, co mogłoby skończyć się frustracją obu stron.

#3 Marek, DevOps Engineera, który otrzymał dwie oferty jednocześnie.

Pierwsza opiewała na 22 000 zł, druga na 20 000 zł. Pomimo niższej stawki to ta druga firma bardziej mu odpowiadała pod kątem technologicznym. Marek zagrał w otwarte karty. Powiedział rekruterowi z drugiej firmy: „Bardzo chcę u was pracować, ale mam na stole ofertę o 2 000 zł wyższą. Jeśli wyrównacie tę kwotę, podpisuję umowę dzisiaj”. Rekruter, mając „zaklepanego” świetnego kandydata, który deklaruje natychmiastową decyzję, domknął formalności.

W negocjacjach zadziałał mechanizm dowodu społecznego i konkretna deklaracja – często (ale nie zawsze!) jasny komunikat o gotowości do podpisu (i tym samym zamknięcie rekrutacji) jest silnym argumentem, by nagiąć budżet.

Ile udało się wynegocjować? - konkretne kwoty

Wchodząc na rozmowę o pieniądzach w branży technologicznej, łatwo ulec złudzeniu, że wszystko sprowadza się do suchych algorytmów i sztywnych widełek wpisanych w system HR. Rzeczywistość bywa jednak znacznie bardziej dynamiczna, a ostateczna kwota na umowie często zależy nie tylko od Twojego stosu technologicznego, ale od odwagi i przygotowania merytorycznego.

Negocjacje mogą przynieść szereg korzyści - nie tylko w kwestii wynagrodzenia, ale i benefitów. Na przykładzie powyższych historii widać, że odpowiednie argumenty mogą przynieść wzrost nawet rzędu 2000 zł.

Co zadziałało, a co było błędem?

Negocjacje wynagrodzenia IT - co zadziałało?

Konkrety. Opieraj się na danych i raportach - poznaj aktualne widełki wynagrodzeń w IT - a nie na przypuszczeniach i abstrakcyjnych wartościach.

Opieraj się na danych i raportach - poznaj aktualne widełki wynagrodzeń w IT - a nie na przypuszczeniach i abstrakcyjnych wartościach. Dowód społeczny - psychologiczny mechanizm, zgodnie z którym ludzie w sytuacjach niepewności podejmują decyzje na podstawie zachowań, opinii i doświadczeń innych osób. W skrócie: „Skoro inni tak robią/mówią, to znaczy, że to jest słuszne”. Negocjacje nie opierały się na "chcę więcej, bo inflacja", ale na "rynkowa cena za te umiejętności wynosi X, oto dowody".

Negocjacje nie opierały się na "chcę więcej, bo inflacja", ale na "rynkowa cena za te umiejętności wynosi X, oto dowody". Rozwiązanie problemu biznesowego, co zmienia optykę z pracownika-kosztu na partnera-biznesowego.

Posiadanie kontroferty to najsilniejsza karta przetargowa. Daje ona „siłę wyjścia", a firma wie, że jeśli nie wyrówna stawki, straci pracownika natychmiast.

Negocjowanie składników, nie tylko podstawy. Błędem jest fiksacja na pensji brutto, skoro można negocjować rozłożoną w czasie premię, benefity dodatkowe czy budżet szkoleniowy.

Jakich błędów się wystrzegać?

Szantaż emocjonalny zamiast argumentów. Mówienie: „Jeśli nie dostanę podwyżki, to odchodzę” (bez kontroferty w kieszeni) to blef. Jeśli szef powie „Sprawdzam”, zostajesz z niczym – albo musisz odejść, albo tracisz swoją, wyrobioną już pozycję.

Częstym błędem jest… czekanie. To wtedy zamiast większej pensji narasta frustracja i poczucie niesprawiedliwości. Nie pozwól, aby pojawiły się negatywne emocje - uwierz swoim argumentów i podejmij rozmowę.

Porównywanie się do kolegi i używanie jego stawek, jako argumentów. Defensywna postawa nie jest dobrym startem do negocjacji. Skoncentruj się na sobie, na swojej wartości, na swoich umiejętnościach i swoich argumentach.

Brak znajomości budżetu firmy. Proszenie o 50% podwyżki w firmie, która właśnie przechodzi cięcia lub zamrożenie etatów, pokazuje brak wyczucia biznesowego i może spalić mosty.

Skąd wiedzieć, ile warta jest Twoja praca?

Nikt tak dobrze nie zna Twojej wartości, jak… Ty sam. Dlatego też nie umniejszaj swoim umiejętnościom i wartości - zamiast tego spójrz na fakty i realne liczby.

Rynek IT w Polsce zmienia się, a poleganie na informacjach sprzed roku może skutkować niedoszacowaniem własnej wartości. Aby nie strzelać na oślep, warto regularnie śledzić rzetelne źródła i raporty, które znajdziesz na tematycznych, branżowych portalach. Takim miejscem jest theprotocol.it - specjalistyczny jobboard IT łączący ekspertów technologicznych z czołowymi pracodawcami w Polsce. To w nim znajdziesz m.in. widełki dla poszczególnych stanowisk, z rozgraniczeniem na juniorów, midów i seniorów.

Negocjacje UoP vs B2B - różnice w podejściu

Poznaj techniki negocjacji wynagrodzenia w IT, aby się lepiej przygotować na rozmowę z pracodawcą.

Podejście do negocjacji zmienia się, w zależności od formy zatrudnienia. W przypadku Umowy o Pracę (UoP), rozmowa często koncentruje się na kwocie brutto, ale kandydaci coraz częściej zapominają o całkowitym koszcie pracodawcy. Dlatego też sukcesem na UoP jest często wynegocjowanie nie tylko samej bazy, ale też autorskich kosztów uzyskania przychodu, co realnie zwiększa kwotę „na rękę”.

Z kolei w modelu B2B negocjacje przypominają relację biznesową między dwiema firmami. Tutaj kwota wynegocjowana to faktyczny zysk dla pracownika. Często też oprócz większej pensji pojawiają się dodatkowe benefity, tj. płatne przerwy w świadczeniu usług. Pamiętaj - błędem na B2B jest patrzenie wyłącznie na kwotę netto na fakturze, bez uwzględnienia kosztów księgowości, składek czy braku płatnego urlopu. Takie podejście w ostatecznym rozrachunku może sprawić, że… teoretycznie wyższa oferta okaże się mniej rentowna.

