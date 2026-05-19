Baseus totalnie mnie zaskoczył. Każdy ten sprzęt to murowany hit

Powerbanki, ładowarki, kable zasilające, słuchawki – urządzenia Baseusa znajdziemy niemal w każdym polskim sklepie z elektroniką, Polacy chętnie je też wybierają. Jak się okazuje, przynajmniej jeden sprzęt tej marki można znaleźć w 25% polskich gospodarstw domowych.

Tylko w 2024 roku firma sprzedała nad Wisłą ponad 3,64 miliona urządzeń, co zapewnia jej tytuł absolutnego lidera w kategorii sprzętu do ładowania z udziałem 35%. Marka ma też mocną pozycję w pierwszej trójce sprzedaży słuchawek TWS na platformie Allegro oraz w czołowej ósemce całego rynku słuchawek.

Szczerze? Widziałem w sklepach z elektroniką wiele kuszących cenami modeli słuchawek Baseusa, nawet sam sobie kupiłem jeden (BH1 NC), ale nie zdawałem sobie sprawy, że to tak popularna w Polsce marka. Jednocześnie wciąż ten sprzęt pozostaje trochę w cieniu gigantów. To się jednak będzie zmieniać.

Baseus rzuca wyzwanie gigantom

Na warszawskim spotkaniu z przedstawicielami marki dowiedzieliśmy się nie tylko o dotychczasowych osiągnięciach Baseusa, ale także o ambitnych planach marki. Możecie być pewni, że firma, której hasłem przewodnim jest „Base on User” (w wolnym tłumaczeniu - „Z myślą o użytkowniku”), zaznaczy jeszcze mocniej swoja obecność w Polsce.

Firma Baseus została założona w 2011 roku i poza Polską obejmuje obecnie ponad 100 krajów i regionów, a z jej urządzeń korzysta globalnie przeszło 300 milionów użytkowników. Producent dysponuje potężnym, zintegrowanym centrum produkcyjnym o powierzchni 600 tysięcy m2, w którym zatrudnia ponad 2 tys. pracowników. Zobaczmy, cóż nowego powstało w tej potężnej fabryce.

Powerbanki i ładowarki

Najmocniej chyba kojarzoną częścią działalności marki Baseus są ładowarki i powerbanki. W tym segmencie producent pokazał i wprowadza do sprzedaży w Polsce kilka mocnych propozycji, które zdecydowanie wyróżniają się od konkurencji.

Jedną z ciekawszych nowości jest Baseus PicoGo AM61 – magnetyczny powerbank o pojemności 10 000 mAh z wbudowanym kablem ładującym. Akcesorium to pozwala na szybkie uzupełnianie energii przewodowo z mocą 45 W oraz oferuje certyfikowane ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi2.2 o mocy do 25 W z mocnym przyciąganiem magnetycznym.

Podobny do niego jest Baseus PicoGo AM52. To smukły, magnetyczny powerbank, który również ma pojemność 10 000 mAh. Zamknięte w ergonomicznej, aluminiowo-silikonowej obudowie urządzenie wspiera przewodowe ładowanie o mocy 45 W dostosowane do najnowszych urządzeń Apple i Samsung, a także bezprzewodowe ładowanie Qi2.2 o mocy 25 W ze zoptymalizowanym systemem chłodzenia.

Kolejna z nowości – Baseus EnerGeek GR11 – to już nieco inny kaliber. To solidny, bardzo pojemny powerbank (20000 mAh) z wbudowanym, zwijanym kablem o żywotności wynoszącej ponad 30 tysięcy zgięć. Sprzęt pozwala na jednoczesne zasilanie czterech różnych urządzeń przy zachowaniu maksymalnej mocy wyjściowej na poziomie 145 W, a parametry ładowania można na bieżąco monitorować na wyświetlaczu. Sprawdzi się nie tylko do smartfonów, ale także laptopów i innych dużych sprzętów.

Model Baseus EnerGeek GR11 powstał również w potężniejszej wersji o pojemności 25 000 mAh, która nadal spełnia wymogi bezpieczeństwa linii lotniczych. W tym wariancie użytkownik otrzymuje dwa wbudowane kable USB-C, łączną moc wyjściową sięgającą 200 W oraz obsługę dwukierunkowego szybkiego ładowania 140 W.

Do tej samej rodzinny potężnych powerbanków należy Baseus EnerGeek GP12 o pojemności 20 800 mAh, który jest w stanie dostarczyć do 145 W łącznej mocy z dwóch głównych portów USB-C. Wspiera standard PD 3.0 i może naładować do 55 procent baterii 14-calowego MacBooka Pro w zaledwie pół godziny. Obsługuje jednoczesne zasilanie do czterech sprzętów.

W sklepach z elektroniką warto też wypatrywać modelu Baseus EnerFill FH11. To flagowa ładowarka sieciowa w technologii GaN, która jest o 35 procent mniejsza od standardowych urządzeń tej klasy. Sprzęt dysponuje łącznie czterema portami i obsługuje standard PD 3.1, dostarczając pełne 140 W mocy z pojedynczego gniazda USB-C. Może też rozdzielić zasilanie na dwa podłączone laptopy w konfiguracji 70 W + 70 W. W czasach, gdy do smartfonów i innej elektrofoniki przenośnej nie dodaje się już ładowarek, tylko same kable, taki uniwersalny sprzęt będzie na wagę złota.

Słuchawki nauszne, otwarte, TWS…

Całkiem iny segment produkcji Baseusa to słuchawki. Wystarczy zajrzeć do dużego marketu z elektroniką – znajdziecie ich tam co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście modeli. Są chętnie kupowane ze względu na przystępną cenę, ale Baseus może się też pochwalić jakością.

Przede wszystkim na uwagę zasługuje model Baseus Inspire XH1. To dobrze znana już konstrukcja, która doczekała się u nas entuzjastycznej recenzji. Teraz jednak producent odświeżył trochę ten produkt, wprowadzając nowe wersje kolorystyczne, wśród których największe wrażenie robi pomarańczowa – idealna dla posiadaczy iPhone’a w tym kolorze.

Inspire XH1 to słuchawki, które powstały we współpracy z marką Bose i wykorzystują jej technologię akustyczną, co zapewnia zaskakująco wysoką jakość brzmienia. Ich atutem jest obsługa Bluetooth 6.1 z kodekiem LDAC, szerokie pasmo przenoszenia 20-40 000 Hz i dźwięk przestrzenny Dolby Spatial Audio. Wyróżniają się też adaptacyjną redukcją szumów ANC oraz baterią, która wystarcza nawet 100 godzin odtwarzania.

Do nieco innej kategorii należy model Baseus Inspire XP1 – słuchawki dokanałowe TWS, w których również zastosowano strojenie Sound by Bose. Słuchacze na pewno docenią dźwięk Dolby Spatial Audio. Urządzenie to zostało wyposażone w tłumienie hałasu Adaptive ANC oraz zaawansowany system sześciu mikrofonów wspieranych przez AI dla zapewnienia czystych rozmów głosowych.

Trzeci model z tej linii – Baseus Inspire XC1 – to z kolei odpowiedź na rosnący trend na słuchawki otwarte, o klipsowej konstrukcji w kształcie litery C, dobre dla aktywnych użytkowników. Wyróżniają się certyfikatem Hi-Res oraz Dolby Audio i wyposażone są w podwójny, hybrydowy system dźwiękowy współtworzony z firmą Bose. Atutem jest też technologia poprawy jakości głosu przy pomocy AI w trakcie połączeń oraz stopień ochrony IP66, gwarantujący odporność na wodę i trudne warunki atmosferyczne.

Osobny temat to Baseus BH1 NC. To bardzo tani model, który można upolować poniżej 100 zł, ale możliwościami i brzmieniem zaginają wiele droższych modeli. Ich atutem są: Bluetooth 6.0, obsługa kodeka LDAC z certyfikatem Hi-Res Audio, a także zestaw pięciu mikrofonów ze sztuczną inteligencją i system Adaptive ANC. Akumulator wytrzyma nawet 80 godzin słuchania muzyki non stop.