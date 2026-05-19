Sprzęt

Intel Nova Lake coraz bliżej. Pierwsze układy już w drodze

Wygląda na to, że Niebiescy i Czerwoni będą mieli wreszcie realne argumenty dla wymiany starszych PC. Zmiany w specyfikacji i skok wydajności będą duże.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16:44
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Intel Nova Lake coraz bliżej. Pierwsze układy już w drodze
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Intel rozpoczął już podobno wysyłkę próbek inżynieryjnych procesorów nowej generacji do partnerów. Mowa o rodzinie Nova Lake, która powinna trafić na rynek pod koniec 2026 roku. Ma to pozwolić producentom płyt głównych i gotowych zestawów komputerowych na zaprojektowanie oraz zoptymalizowanie swoich nowych platform.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wraz z nowymi CPU pojawią się też płyty z gniazdem LGA 1954

To samo źródło wskazuje, że dostaniemy o około 20-30% lepszą wydajność jednowątkową i 80-200% wyższe osiągi dla zadań wielowątkowych niż w przypadku Intel Arrow Lake. To zasługa nie tylko zwiększenia liczby rdzeni do 52, ale też nowych architektur - Coyote Cove oraz Arctic Wolf.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D 100-100000910WOF
Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D 100-100000910WOF
0 zł
1459 zł - najniższa cena
Kup teraz 1459 zł
Procesor AMD Ryzen 5 9600X (OEM)
Procesor AMD Ryzen 5 9600X (OEM)
0 zł
759 zł - najniższa cena
Kup teraz 759 zł
Procesor AMD Ryzen 9 9900X3D (OEM) 100-000001368
Procesor AMD Ryzen 9 9900X3D (OEM) 100-000001368
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Advertisement

Oprócz tego pojawi się obsługa instrukcji AVX10.2 i APX. Intel ma też postawić na znacznie większą pamięć podręczną, znaną jako bLLC. Warianty z jednym kafelkiem obliczeniowym miałyby otrzymać do 144 MB, a modele z dwoma nawet do 288 MB. Byłby to odpowiednik AMD 3D V-Cache.

Oczywiście nigdy nie ma róży bez kolców. Tradycyjnie już oznacza to konieczność wymiany płyt głównych. Na rynku zadebiutuje platforma LGA 1954 z chipsetami z serii 900. Flagowym układem powinien być Z990, ale Intel ma przygotowywać również tańsze warianty (chociaż zabraknie H910). Jedną z nowości będzie obsługa szybszych i pojemniejszym pamięci RAM oraz szersza implementacja interfejsu PCI Express 5.0.

Według samego Intela oraz dostępnych do tej pory przecieków, Nova Lake będzie faktycznie rewolucyjną generacją - zwłaszcza w porównaniu do nijakiego Arrow Lake. Nie ma jednak co popadać w hurraoptymizm oraz należy pamiętać o AMD. Czerwoni szykują w tym samym czasie układy na bazie architektury Zen 6. Jest szansa, że więcej dowiemy się już w czerwcu, podczas tajwańskich targów Computex 2026.

Intel Core Ultra 7 270K Plus
Image
telepolis
Intel procesor CPU Intel Nova Lake LGA 1954
Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: SiliconFly, Wccftech, Oprac. własne