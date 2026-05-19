Intel Nova Lake coraz bliżej. Pierwsze układy już w drodze

Intel rozpoczął już podobno wysyłkę próbek inżynieryjnych procesorów nowej generacji do partnerów. Mowa o rodzinie Nova Lake, która powinna trafić na rynek pod koniec 2026 roku. Ma to pozwolić producentom płyt głównych i gotowych zestawów komputerowych na zaprojektowanie oraz zoptymalizowanie swoich nowych platform.

Wraz z nowymi CPU pojawią się też płyty z gniazdem LGA 1954

To samo źródło wskazuje, że dostaniemy o około 20-30% lepszą wydajność jednowątkową i 80-200% wyższe osiągi dla zadań wielowątkowych niż w przypadku Intel Arrow Lake. To zasługa nie tylko zwiększenia liczby rdzeni do 52, ale też nowych architektur - Coyote Cove oraz Arctic Wolf.

Oprócz tego pojawi się obsługa instrukcji AVX10.2 i APX. Intel ma też postawić na znacznie większą pamięć podręczną, znaną jako bLLC. Warianty z jednym kafelkiem obliczeniowym miałyby otrzymać do 144 MB, a modele z dwoma nawet do 288 MB. Byłby to odpowiednik AMD 3D V-Cache.

Oczywiście nigdy nie ma róży bez kolców. Tradycyjnie już oznacza to konieczność wymiany płyt głównych. Na rynku zadebiutuje platforma LGA 1954 z chipsetami z serii 900. Flagowym układem powinien być Z990, ale Intel ma przygotowywać również tańsze warianty (chociaż zabraknie H910). Jedną z nowości będzie obsługa szybszych i pojemniejszym pamięci RAM oraz szersza implementacja interfejsu PCI Express 5.0.