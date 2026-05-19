Ten serial science-fiction od Apple TV przebije wszystkie inne

Apple TV szybko stało się miejscem, do którego warto się udać, jeśli chodzi o prestiżowe seriale science-fiction. I w momencie, kiedy Prime Video wciąż anuluje obiecujące serie, zaledwie po jednym sezonie (The Peripheral lub Paper Girls), to Apple TV idzie jak burza. "Neuromancer" ma przyćmić wszystkie inne produkcje. Czekamy i czekamy. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
Anna Kopeć (AnnaKo)
Apple TV wie dokładnie, co robi

Zespół programistów od Apple konsekwentnie i od dłuższego czasu, podejmował zdecydowane kroki w kierunku śmiałych wizji science fiction i dawał twórcom wystarczająco dużo przestrzeni na realizację ich ambitnych projektów. Ben Stiller i Dan Erickson stworzyli bardzo udaną metaforę niezdrowej równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym w swojej szalonej satyrze o miejscu pracy - "Rozdzielenie". Vince Gilligan z kolei, rzucił ostre światło na uniwersalne prawdy o człowieczeństwie w swoim wyjątkowym serialu o inwazji obcych na planetę Ziemię - "Pluribus". "For All Mankind" Ronalda D. Moore'a też nie było gorsze. Przedstawiło alternatywną historię, w której wyścig kosmiczny nigdy się nie skończył. 

Jak się okazuje, Apple TV nie tylko chce produkować seriale oryginalne, ale także czerpać garściami z klasyki literatury science fiction. Stąd pomysł na adaptację przełomowej powieści cyberpunkowej Williama Gibsona - "Neuromancer", która jest powszechnie uważana za dzieło definiujące ten podgatunek. 

"Neuromancer" to najważniejsze dzieło science fiction

To właśnie on wywarł największy wpływ na Wachowskich, gdy tworzyli "Matrixa", a motyw ucieczki w cyberprzestrzeni i oddania władzy maszynom wydaje się coraz bardziej proroczy z każdym rokiem. Podobnie jak "Diuna", "Neuromancer" przez dekady uchodził za niemożliwy do sfilmowania (książka pochodzi z 1982 roku). 

Jeśli "Neuromancer" okaże się tak wielkim hitem jak jego pierwowzór, może zapoczątkować nową erę telewizji science fiction. Cyberpunk z założenia jest brudny i zanieczyszczony i właśnie z tego powodu ma ogromną szansę wyróżnić się na tle sterylnych współczesnych produkcji sci-fi. Wciąż bowiem nie doczekaliśmy się odpowiednika "Gry o Tron" tego gatunku, tak popularnego który by zjednoczył fanów gatunku oraz publiczność mainstreamową. 

Premiera serialu "Neuromancer" została zaplanowana na końcówkę 2026 roku. Dokładny dzień premiery nie został jeszcze podany.  

Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, screenrant.com, collider