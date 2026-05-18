WIBOR odchodzi do historii. Padła konkretna data

WIBOR odchodzi do historii. Wiemy już, kiedy stawka referencyjna przestanie być opracowywana przez GPW Benchmark S.A. Chociaż poznaliśmy dokładną datę, to przyjdzie nam na to jeszcze chwilę poczekać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec WIBOR

Wskaźniki referencyjne WIBD i WIBOR będą opracowywane do dnia 31 grudnia 2036 roku. Oznacza to, że od 1 stycznia 2027 będzie dniem ich oficjalnej likwidacji. Zmiana dotyczy wszystkich kluczowych terminów fixingowych, czyli 1 miesiąc (1M), 3 miesiące (3M) oraz 6 miesięcy (6M).

Co ciekawe, termin Overnight przestanie być opracowywany od 1 października. Z kolei termin roczny, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, do 21 grudnia 2026 roku, przy czym KNF zachowuje możliwość przedłużenia go o kolejny rok.