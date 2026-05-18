Kredyty

WIBOR odchodzi do historii. Padła konkretna data

Zapadła decyzja w sprawie końcu WIBOR-u. GPW Benchmark S.A zdecydowało o zaprzestaniu opracowywania stawki referencyjnej w trybie uporządkowanej likwidacji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:13
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
WIBOR odchodzi do historii. Padła konkretna data
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

WIBOR odchodzi do historii. Wiemy już, kiedy stawka referencyjna przestanie być opracowywana przez GPW Benchmark S.A. Chociaż poznaliśmy dokładną datę, to przyjdzie nam na to jeszcze chwilę poczekać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec WIBOR

Wskaźniki referencyjne WIBD i WIBOR będą opracowywane do dnia 31 grudnia 2036 roku. Oznacza to, że od 1 stycznia 2027 będzie dniem ich oficjalnej likwidacji. Zmiana dotyczy wszystkich kluczowych terminów fixingowych, czyli 1 miesiąc (1M), 3 miesiące (3M) oraz 6 miesięcy (6M).

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kalkulator CASIO SL-310YC-WE Zasilanie bateryjno-słoneczne, Niezależna pamięć
Kalkulator CASIO SL-310YC-WE Zasilanie bateryjno-słoneczne, Niezależna pamięć
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Kalkulator ELEVEN SDC-888TII Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci
Kalkulator ELEVEN SDC-888TII Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci
0 zł
88 zł - najniższa cena
Kup teraz 88 zł
Kalkulator ELEVEN SDC-805NRWHE Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
Kalkulator ELEVEN SDC-805NRWHE Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci
0 zł
36.63 zł - najniższa cena
Kup teraz 36.63 zł
Advertisement

Co ciekawe, termin Overnight przestanie być opracowywany od 1 października. Z kolei termin roczny, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, do 21 grudnia 2026 roku, przy czym KNF zachowuje możliwość przedłużenia go o kolejny rok.

Do tego czasu WIBOR ma zostać zastąpiony przez nowy wskaźnik referencyjny POLSTR (Polish Short Term Rate), który oparty jest nie na deklaracjach banków, a rzeczywistych transakcjach międzybankowych.

Image
telepolis
KNF WIBOR POLSTR co zamiast WIBOR czym jest POLSTR jak działa POLSTR WIBOR koniec
Źródła zdjęć: Shuterstock
Źródła tekstu: Parkiet