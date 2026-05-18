Tylko wygenerowała kod BLIK. Takiego finału się nie spodziewała

To był zaledwie początek. 42-letnia mieszkanka Zabrza była przekonana, że działa w słusznej sprawie. Kiedy pracownik banku poprosił ją o wygenerowanie kodu BLIK, a następnie zatwierdzenie transakcji - zrobiła to bez zastanowienia.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:45
Nabrali ją na "pracownika banku"

Kobieta, w trakcie rozmowy telefonicznej z mężczyzną, który przedstawił jej się jako pracownik banku, została namówiona do wygenerowania i przekazania kodów BLIK. W wyniku całej operacji straciła bezpowrotnie 6800 złotych. Sprawa została zgłoszona do odpowiednich służb.

Poprosił i ukradł 6800 zł. Jak to się mogło stać?

Fałszywy pracownik banku, poinformował 42-latkę o tym, że jej środki zgromadzone na koncie zostały zagrożone. Dzwoniący, nakłonił kobietę do "zabezpieczenia" ich poprzez wygenerowanie kodów BLIK i podanie ich, a następnie zatwierdzenie transakcji w aplikacji bankowej. Dopiero w momencie, kiedy pieniądze fizycznie zniknęły z jej konta i nie powróciły, kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

Jak chronić się przed tego typu wyłudzeniami?

Należy pamiętać, o tym że:

  • Prawdziwy pracownik banku, nigdy nie będzie cię prosił o podanie kodu BLIK. A już na pewno, nie będzie dzwonił do ciebie w tej sprawie.
  • Każda rozmowa telefoniczna, w której pada hasło "twoje pieniądze są zagrożone" jest zawsze podejrzana i okazuje się jedynie perfidnym oszustwem. 
  • Nie daj się zastraszyć - oszuści tylko na to czekają, aby wywołać presję czasu, nakłonić do szybkiego działania. W razie czego, są gotowi zagrozić blokadą konta lub rzekomym atakiem hakerów.
  • Zawsze rozłącz się i samodzielnie zadzwoń na infolinię banku - numer weź ze swojej aplikacji lub strony internetowej banku. Opowiedz o sytuacji i spróbuj wyjaśnić kwestię, o której wspomniał rzekomy pracownik instytucji. 
Źródła zdjęć: TannySolt / Shutterstock
Źródła tekstu: zabrze.policja.gov.pl