Skarbówka ostrzega. Zwróć uwagę na takiego e-maila

Dostałeś takiego e-maila? Uważaj

Fiskus ostrzega przed wiadomości e-mail, które trafiają na skrzynki pocztowe Polaków. W nich oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową. Największym zagrożeniem jest załącznik, który się w nich znajduje.

Tego typu wiadomości nie są wysyłane przez Krajową Administrację Skarbową lub Ministerstwo Finansów. Fiskus zwraca uwagę między innymi na adresatów, którzy również są fałszywi. Kampania ma za zadanie zainfekować komputery nieświadomych użytkowników, w tym przypadku za pomocą szkodliwego oprogramowania, zaszytego w dołączonym załączniku.

Otwieranie załącznika do wiadomości lub zamieszczonych w niej linków, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom. uprzedza skarbówka.