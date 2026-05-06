Skarbówka ostrzega. Zwróć uwagę na takiego e-maila
Urząd Skarbowy zwraca uwagę na wiadomości e-mail, które trafiają na skrzynki e-mailowe Polaków.
Dostałeś takiego e-maila? Uważaj
Fiskus ostrzega przed wiadomości e-mail, które trafiają na skrzynki pocztowe Polaków. W nich oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową. Największym zagrożeniem jest załącznik, który się w nich znajduje.
Tego typu wiadomości nie są wysyłane przez Krajową Administrację Skarbową lub Ministerstwo Finansów. Fiskus zwraca uwagę między innymi na adresatów, którzy również są fałszywi. Kampania ma za zadanie zainfekować komputery nieświadomych użytkowników, w tym przypadku za pomocą szkodliwego oprogramowania, zaszytego w dołączonym załączniku.
Otwieranie załącznika do wiadomości lub zamieszczonych w niej linków, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom.
Urząd Skarbowy przypomina, że wszelka oficjalna komunikacja wysyłana jest z adresu e-mail: [email protected]. Jeśli wiadomość na twojej skrzynce pochodzi z innego, to prawdopodobnie jest to oszustwo.