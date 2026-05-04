3,4 miliona wyświetleń. Sam zwiastun tego serialu jest już hitem
Czekamy na niego, bo według wszystkich zapowiedzi ma kończyć ze spokojnym Westeros i akcja ma w końcu nabrać tempa. Poza tym, kto nie chciałby obejrzeć epickiej bitwy, na którą tyle czekaliśmy? "Ród smoka" wkrótce będzie miał swoje pięć minut sławy. Może nawet więcej.
"Ród Smoka"nadchodzi wielkimi krokami
Flagowy hit HBO z serii uniwersum "Gry o tron" ma niepowtarzalną okazję, aby udowodnić, że może pozostać niezapomniany i mimo różnych krytycznych opinii, posiada siłę rażenia. W mediach już pojawiło się wiele oczekiwań, że seria trzecia naprawi wszystko, co do tej pory zepsuto. Czy tak faktycznie będzie? Podobnie jak i inni, mamy taką nadzieję.
Czy smoki na nowo podbiją serca widzów? W trzeciej odsłonie będziemy świadkami czegoś naprawdę wielkiego - szykuje się ogromna wojna między smokami w Westeros. A wojny to dla fanów "Gry o tron" prawdziwy miód na duszę, zatem rozmach w tej kwestii może producentom się opłacić. Nie ukrywajmy - wszyscy, na to czekają.
Kampania promocyjna "Rodu smoka" trwa już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz potwierdzono dokładną datę premiery. HBO w najnowszym zwiastunie potwierdził, że pierwszy odcinek sezonu trzeciego pojawi się na platformie już 21 czerwca.
"Ród smoka" 3 sezon, premiera 21 czerwca 2026
Sezon trzeci ma stanowić ostatnie starcie zwaśnionych rodów, co oznacza jedno - na widzów czeka wojenne widowisko z udziałem smoków. Pomiędzy Czarnymi a Zielonymi z rodu Targaryenów dojdzie do krwawej konfrontacji. Wiadomo też, że wszystko rozpocznie się wybuchowym atakiem na Królewską Przystań i bitwy o Gardziel.