3,4 miliona wyświetleń. Sam zwiastun tego serialu jest już hitem

"Ród Smoka"nadchodzi wielkimi krokami

Flagowy hit HBO z serii uniwersum "Gry o tron" ma niepowtarzalną okazję, aby udowodnić, że może pozostać niezapomniany i mimo różnych krytycznych opinii, posiada siłę rażenia. W mediach już pojawiło się wiele oczekiwań, że seria trzecia naprawi wszystko, co do tej pory zepsuto. Czy tak faktycznie będzie? Podobnie jak i inni, mamy taką nadzieję.

Dalsza część tekstu pod wideo

Czy smoki na nowo podbiją serca widzów? W trzeciej odsłonie będziemy świadkami czegoś naprawdę wielkiego - szykuje się ogromna wojna między smokami w Westeros. A wojny to dla fanów "Gry o tron" prawdziwy miód na duszę, zatem rozmach w tej kwestii może producentom się opłacić. Nie ukrywajmy - wszyscy, na to czekają.

Kampania promocyjna "Rodu smoka" trwa już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz potwierdzono dokładną datę premiery. HBO w najnowszym zwiastunie potwierdził, że pierwszy odcinek sezonu trzeciego pojawi się na platformie już 21 czerwca.

"Ród smoka" 3 sezon, premiera 21 czerwca 2026