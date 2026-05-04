PKO BP wymienia. Różnicę zauważysz w każdy oddziale banku

PKO Bank Polski zamawia nowe urządzenia, z których klienci skorzystają we wszystkich oddziałach. Ma być szybciej, wygodniej i oszczędniej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
PKO BP, czyli największy bank w Polsce, ogłosił przetarg na dostarczenie nowych urządzeń, które mają być wykorzystywane we wszystkich oddziałach. Mowa o tabletach, z których skorzystają klienci.

Tablety w PKO BP

Nie będzie to nowość w oddziałach PKO BP. Tablety są dostępne w placówkach banków już od lat, ale ich liczba cały czas rośnie. Teraz rusza przetarg na dostarczenie kolejnych, nowych urządzeń, z których będą mogli korzystać klienci.

PKO BP wykorzystuje tablety między innymi do cyfrowych podpisów. W ten sposób klienci może potwierdzić dyspozycje. Zdaniem banku przekłada się to na szybszą obsługę, automatyczną cyfrową archiwizację, a także mniejsze zużycie papieru. W razie potrzeby klient banku może też poprosić o potwierdzenie w formie papierowej lub na e-maila.

W PKO BP za pomocą tabletów można potwierdzać między innymi: dyspozycje płatnicze i posprzedażowe, umowy kont, polisy ubezpieczeniowe, ankiety, wnioski o produkty kredytowe czy też oświadczenia podatkowe.

Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl