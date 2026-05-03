Powróci więcej klasycznych gier? Xbox potrzebuje waszych głosów

Kompatybilność wsteczna to ważna funkcja konsol, a Xbox Series X/S były za nią cenione. Od kilku lat jednak nic w tym temacie się nie wydarzyło. Teraz sprawy mają się jednak inaczej, bo Xbox ma do graczy bardzo ważne pytania.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
12:43
Dzięki kompatybilności wstecznej nadal możemy zagrać na Xbox Series X/S w gry z 2001 roku i pierwszego Xboxa. Często tytuły te zyskały też podbitą rozdzielczość i lepszą płynność animacji. Szef działu projektowania konsol, Jason Ronald, podkreślał na początku tego roku, że Xbox ma zamiar podtrzymać kompatybilność wszystkich generacji, a na 25-lecie marki gracze będą mogli liczyć na nowe sposoby grania w kultowe tytuły z przeszłości. Ta deklaracja była jednak niejasna, ale teraz wyłania się bardziej klarowny obraz.

Jason Ronald właśnie niedawno odpowiedział jednemu z użytkowników na platformie X (dawny Twitter), że fani marki mogą zgłaszać propozycje tytułów, które chcieliby otrzymać w ramach wstecznej kompatybilności. Podał linka do strony XboxGamePreservation.com, która umożliwia głosowanie na tego typu gry.

Ta deklaracja oczywiście nie jest niczym wiążącym, ale z drugiej strony jest to wyraźna zmiana stanowiska z listopada 2021 roku – wtedy to zostały dodane ostatnie tytuły do katalogu kompatybilności wstecznej i Microsoft zakomunikował, że to już koniec tego programu.

Interesujące jest, w jaki sposób program ten jednak może powrócić i zostać poszerzony, z uwagi na urządzenia takie, jak ASUS Xbox ROG Ally X, czy nadchodząca konsola-hybryda PC Project Helix.

Źródła zdjęć: SJBright / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Windows Central, opr. wł.