Powróci więcej klasycznych gier? Xbox potrzebuje waszych głosów

Te gry, które lubisz powrócą w wielkim stylu?

Dzięki kompatybilności wstecznej nadal możemy zagrać na Xbox Series X/S w gry z 2001 roku i pierwszego Xboxa. Często tytuły te zyskały też podbitą rozdzielczość i lepszą płynność animacji. Szef działu projektowania konsol, Jason Ronald, podkreślał na początku tego roku, że Xbox ma zamiar podtrzymać kompatybilność wszystkich generacji, a na 25-lecie marki gracze będą mogli liczyć na nowe sposoby grania w kultowe tytuły z przeszłości. Ta deklaracja była jednak niejasna, ale teraz wyłania się bardziej klarowny obraz.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jason Ronald właśnie niedawno odpowiedział jednemu z użytkowników na platformie X (dawny Twitter), że fani marki mogą zgłaszać propozycje tytułów, które chcieliby otrzymać w ramach wstecznej kompatybilności. Podał linka do strony XboxGamePreservation.com, która umożliwia głosowanie na tego typu gry.

Ta deklaracja oczywiście nie jest niczym wiążącym, ale z drugiej strony jest to wyraźna zmiana stanowiska z listopada 2021 roku – wtedy to zostały dodane ostatnie tytuły do katalogu kompatybilności wstecznej i Microsoft zakomunikował, że to już koniec tego programu.