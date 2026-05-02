Płatności bezgotówkowe

Polacy rzucili się na gotówkę. Powód nie jest taki oczywisty

Jak raportuje Narodowy Bank Polski, Polacy nieustannie wypłacają gotówkę i coraz częściej wolą trzymać pieniądze w domu niż na rachunkach bankowych.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 18:58
Jeszcze w sierpniu 2025 roku alarmowano, że mieliśmy 443 mld zł gotówki w obiegu, o 7,4% więcej niż przed rokiem. Tymczasem z raportu za marzec 2026 roku wynika, że Polacy w gotówce mają obecnie już 468 mld zł.

W skali zaledwie jednego miesiąca wartość pieniądza gotówkowego wzrosła o 8,39 mld zł, a więc o aż 1,8%. Jak twierdzą eksperci przytaczani przez Business Insider, gotówka, choć traci znaczenie jako środek płatniczy, staje się rezerwą finansową.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kasetka na pieniądze EXTRALINK Home S-405
Kasetka na pieniądze EXTRALINK Home S-405
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Sejf domowy YALE YSV 250 DB2
Sejf domowy YALE YSV 250 DB2
0 zł
301 zł - najniższa cena
Kup teraz 301 zł
Kasetka na pieniądze YALE YCB 070 BB2
Kasetka na pieniądze YALE YCB 070 BB2
0 zł
101 zł - najniższa cena
Kup teraz 101 zł
Advertisement

O tym, że warto trzymać gotówkę w domu, przypomina też polski rząd. Ile tego trzymać? Otrzymaliśmy odpowiedź ze strony MSWiA, o której szerzej piszemy w tym artykule.

Płatności bezgotówkowe zyskują na popularności wśród Polaków – dane nie pozostawiają wątpliwości. Nie oznacza to jednak, że fizyczne pieniądze szybko znikną z rynku.

Z badania zrealizowanego niedawno przez IBRiS dla operatora systemu Blik wynika, że sześciu na dziesięciu badanych w Polsce częściej płaci obecnie bezgotówkowo niż przy wykorzystaniu fizycznych pieniędzy. Gotówkę preferuje wciąż nieco ponad 30 proc. ankietowanych. Jednocześnie niemal połowa uczestników badania uznaje dostęp do gotówki za konieczne zabezpieczenie. Można zatem przyjąć, że póki co nie grozi nam scenariusz szwedzki.

nbp gotówka Narodowy Bank Polski bankomaty podaż gotówki
Źródła zdjęć: Andrzej Rostek / Shutterstock
Źródła tekstu: Narodowy Bank Polski, oprac. wł