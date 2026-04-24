Masz konto w PKO BP? W niedzielę nie zadziałają kluczowe usługi
Weekend zbliża się wielkimi krokami, a zatem banki biorą się do pracy i ulepszają swoje systemy. To już nie tylko Santander, ale także Bank PKO BP zaplanował przerwę na ten czas. Wszyscy, którzy korzystają z bankowości internetowej oraz aplikacji IKO powinni zapoznać się z komunikatem.
Bank PKO BP nie zadziała już w niedzielę
Największy bank w Polsce PKO BP szykuje utrudnienia dla swoich klientów. Na swojej stronie z aktualnościami, zamieścił nowy komunikat, z którym powinni zapoznać się wszyscy jego klienci.
W niedzielę, w godzinach 00:15 - 5:00, potrzebujemy czasu w naszych serwisach internetowych oraz aplikacji mobilnej.
PKO BP - co nie zadziała w trakcie przerwy 26 kwietnia 2026?
Bank lojalnie uprzedza, że w tym czasie nie będą dostępne serwisy iPKO oraz iPKO biznes. Ale to nie wszystko - w przypadku aplikacji IKO także mogą wystąpić chwilowe utrudnienia.
PKO BP radzi, aby płacić kartami
Bank swoim klientom radzi, aby w czasie przeprowadzanych pracy, płacili za pomocą kart. Płatności za ich pomocą będą działały bez zakłóceń przez cały ten czas. Oczywiście, najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest zlecenie wszystkich ważnych transakcji wcześniej, po to, aby uniknąć niepotrzebnych nerwów, a niedzielę spędzić na odpoczynku.
PKO BP i Żabka - współpraca
Nowością, o której teraz się słyszy jest to, żePKO BP, Visą oraz Planet Pay podjęły współpracę z Żabką. Co za tym idzie, szykuje się duża nowość dla użytkowników żabkowej aplikacji mobilnej. Będzie nowy moduł o nazwie Żappka Pay (jak znana wcześniej i zawieszona usługa). To właśnie tam udostępniony zostanie pierwszy własny produkt finansowy sieci, którym jest karta płatnicza z limitem kredytowym. Karta ma formę wirtualną, ale będzie ją też można zamówić w tradycyjnej postaci plastikowej.