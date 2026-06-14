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Ukryta funkcja PlayStation 5. Oszczędzisz na prądzie bez utraty frajdy

Konsola PlayStation 5 to nie tylko świetne gry, doskonały dźwięk i wygodny pad DualSense z jego podświetleniem. Ekosystem Sony skrywa też kilka niespodzianek, które dbają o nasz portfel oraz środowisko.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14 CZE 2026
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Ukryta funkcja PlayStation 5. Oszczędzisz na prądzie bez utraty frajdy
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Nowość w PS5 obniży twoje rachunki

Wrześniowa aktualizacja z 2025 roku (wersja 25.06-12.00.00) przyniosła bardzo ciekawą i praktyczną opcję. Sony postanowiło wziąć pod lupę zużycie prądu przez nasze konsole. Wprowadzono specjalny tryb energooszczędny, który współpracuje z konkretnymi produkcjami. Bardzo łatwo go rozpoznać na ekranie głównym. Wystarczy poszukać ikony małego listka z błyskawicą. Znajdziesz ten znaczek tuż obok nazwy lub ikony płyty wybranego tytułu.

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Jak to działa? Podczas normalnej zabawy PlayStation 5 potrafi pobierać od 200 do 300 watów mocy. Zależy to oczywiście od konkretnego modelu urządzenia. Nowa funkcja potrafi jednak drastycznie zmniejszyć ten apetyt. Po jej aktywacji zużycie prądu spada do 90 lub 110 watów. To oznacza redukcję o ponad połowę. Przy regularnym graniu taka różnica na rachunkach za energię będzie na pewno odczuwalna.

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Kompromis między grafiką a oszczędnością

Oczywiście, w świecie technologii nie ma nic za darmo. Mniejsze zużycie energii oznacza, że konsola musi delikatnie ograniczyć swoją wydajność. Procesor, układ graficzny oraz pamięć pracują wtedy na nieco wolniejszych obrotach. Wyłączane są także dodatkowe, wymagające moduły, takie jak obsługa wirtualnej rzeczywistości (VR). W efekcie gry mogą działać w nieco niższej rozdzielczości lub z mniejszą liczbą klatek na sekundę.

Właśnie z tego powodu tryb ten nie jest dostępny we wszystkich produkcjach na rynku. Najbardziej wymagające, dynamiczne hity mogłyby po prostu zamienić się w pokaz slajdów. Na szczęście gry oznaczone symbolem listka zostały wcześniej odpowiednio zoptymalizowane. Deweloperzy włożyli sporo pracy, aby spadek jakości był jak najmniej irytujący. Dzięki temu rozgrywka wciąż daje mnóstwo satysfakcji.

Ukryta funkcja PlayStation 5. Oszczędzisz na prądzie bez utraty frajdy

Jak uruchomić tryb energooszczędny?

Włączenie tej przydatnej opcji nie jest skomplikowane, ale wymaga odwiedzenia ustawień konsoli. Na ekranie głównym przejdź do "Ustawień”, a następnie do zakładki "System". Tam znajdziesz sekcję odpowiedzialną za zasilanie. Wybierz opcję oszczędzania energii dla graczy i przesuń główny suwak, aby aktywować funkcję.

Tuż pod nim zobaczysz podmenu, na którym wyświetli się lista wspieranych gier, które masz na swoim dysku. Przy każdym tytule znajdziesz osobny przełącznik. Ty sam decydujesz, które gry mają się uruchamiać w trybie oszczędnym. Po zaznaczeniu wybranych pozycji wróć na ekran domowy. Teraz każda gra z ikoną listka automatycznie zastosuje nowe ustawienia podczas startu. Warto przed rozpoczęciem zabawy zajrzeć jeszcze w opcje samej gry, ponieważ niektóre opcje graficzne mogły ulec zmianie.

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Źródła zdjęć: darksoul72 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BGR