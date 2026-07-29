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Samsung Galaxy S26 FE: będzie drożej, ale fani i tak się rzucą

Do sieci wyciekły szczegółowe informacje dotyczące cen, wersji kolorystycznych oraz przewidywanej daty premiery Samsunga Galaxy S26 FE, czyli modelu z popularnej serii dla fanów. Niestety, będzie drożej.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:17
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Samsung Galaxy S26 FE: będzie drożej, ale fani i tak się rzucą
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Doniesienia pochodzą co prawda z Francji, ale większość informacji dotyczy także Polski. Ceny nie będą się różniły w znaczący sposób.

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Samsung Galaxy S26 FE o kilka stówek droższy

Jak podaje francuski serwis Dealabs, najnowszy przedstawiciel serii Fan Edition ma zadebiutować w okolicach 1 września 2026 r., co wpisuje się w dotychczasowy harmonogram producenta, który poprzednika – model Galaxy S25 FE – wprowadził na rynek 4 września 2025 r.

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Samsung Galaxy S26 FE: będzie drożej, ale fani i tak się rzucą

Nowy smartfon dostępny będzie w trzech wersjach pojemnościowych: 128 GB, 256 GB oraz 512 GB. Jak widać, w przeciwieństwie do podstawowego modelu Galaxy S26, w którym Samsung całkowicie zrezygnował z wariantu 128 GB, w wersji FE taki model wciąż będzie dostępny. 

Obudowa urządzenia pojawi się w kilku wariantach kolorystycznych. Wiadomo o wersji grafitowej, zielonej, fioletowej, szarej i białej.

Ceny we Francji nie nastrajają optymizmem. Podstawowa wersja 128 GB została wyceniona na 799 euro (ok. 3460 zł), wariant 256 GB ma kosztować 899 euro (ok. 3900 zł), natomiast za topowy model 512 GB trzeba będzie zapłacić 1099 euro (ok. 4760 zł). 

Oznacza to zauważalny wzrost w porównaniu do Galaxy S25 FE, który we Francji debiutował w cenach odpowiednio 749 euro, 809 euro i 929 euro. U nas, w dniu debiutu, były to kwoty 3199 zł, 3449 zł i 3999 zł.

Skok cenowy to oczywiście efekt rosnących kosztów pamięci RAM oraz ogólnego trendu drożenia komponentów. Zapowiedź takich kwot zresztą nie dziwi, gdy spojrzymy, jak podrażała najnowsze seria rozkładanych modeli Galaxy. 

Samsung Galaxy S25 FE 8/128 GB w RTV Euro AGD
Samsung Galaxy S25 FE 8/256 GB w RTV Euro AGD
Samsung Galaxy S25 FE 8/512 GB w RTV Euro ADG

Specyfikacja Samsung Galaxy S26 FE

A co dokładnie zaoruje Samsung Galaxy S26 FE? Dotychczasowe przecieki z testów GeekBench wskazują na obecność układu Exynos 2500 w litografii 3 nm. Model 128 GB dostępny będzie z pamięcią w standardzie UFS 3.1, wersje 256 GB i 512 GB to już UFS 4.0. 

Smartfon otrzyma płaski ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, a jego obudowa będzie łączyć szklany tył z metalowymi ramkami, co zapewni odporność IP68. 

Sekcję foto stworzy układ aparatów 50 Mpix z OIS, 12 Mpix i 8 Mpix z teleobiektywem 3x oraz selfie 12 Mpix. 

Akumulator będzie miał pojemność 5000 mAh z ładowaniem 45 W. Wszystkim ma dyrygować One UI 9.0 na Androidzie 17 z obietnicą aż 7 lat aktualizacji systemu.

Image
telepolis
samsung Samsung Galaxy S26 FE
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Dealabs