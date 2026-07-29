Samsung Galaxy S26 FE: będzie drożej, ale fani i tak się rzucą

Doniesienia pochodzą co prawda z Francji, ale większość informacji dotyczy także Polski. Ceny nie będą się różniły w znaczący sposób.

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Samsung Galaxy S26 FE o kilka stówek droższy

Jak podaje francuski serwis Dealabs, najnowszy przedstawiciel serii Fan Edition ma zadebiutować w okolicach 1 września 2026 r., co wpisuje się w dotychczasowy harmonogram producenta, który poprzednika – model Galaxy S25 FE – wprowadził na rynek 4 września 2025 r.

Nowy smartfon dostępny będzie w trzech wersjach pojemnościowych: 128 GB, 256 GB oraz 512 GB. Jak widać, w przeciwieństwie do podstawowego modelu Galaxy S26, w którym Samsung całkowicie zrezygnował z wariantu 128 GB, w wersji FE taki model wciąż będzie dostępny.

Obudowa urządzenia pojawi się w kilku wariantach kolorystycznych. Wiadomo o wersji grafitowej, zielonej, fioletowej, szarej i białej.

Ceny we Francji nie nastrajają optymizmem. Podstawowa wersja 128 GB została wyceniona na 799 euro (ok. 3460 zł), wariant 256 GB ma kosztować 899 euro (ok. 3900 zł), natomiast za topowy model 512 GB trzeba będzie zapłacić 1099 euro (ok. 4760 zł).

Oznacza to zauważalny wzrost w porównaniu do Galaxy S25 FE, który we Francji debiutował w cenach odpowiednio 749 euro, 809 euro i 929 euro. U nas, w dniu debiutu, były to kwoty 3199 zł, 3449 zł i 3999 zł.

Skok cenowy to oczywiście efekt rosnących kosztów pamięci RAM oraz ogólnego trendu drożenia komponentów. Zapowiedź takich kwot zresztą nie dziwi, gdy spojrzymy, jak podrażała najnowsze seria rozkładanych modeli Galaxy.

Specyfikacja Samsung Galaxy S26 FE

A co dokładnie zaoruje Samsung Galaxy S26 FE? Dotychczasowe przecieki z testów GeekBench wskazują na obecność układu Exynos 2500 w litografii 3 nm. Model 128 GB dostępny będzie z pamięcią w standardzie UFS 3.1, wersje 256 GB i 512 GB to już UFS 4.0.

Smartfon otrzyma płaski ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, a jego obudowa będzie łączyć szklany tył z metalowymi ramkami, co zapewni odporność IP68.

Sekcję foto stworzy układ aparatów 50 Mpix z OIS, 12 Mpix i 8 Mpix z teleobiektywem 3x oraz selfie 12 Mpix.