Sprzęt

Fenomenalne ekrany i świetne promocje. Nowe tablety Huawei nadciągają

Już niedługo, bo 18 sierpnia, zadebiutują nowe tablety Huaweia. Obydwa dedykowane nieco innemu odbiorcy, ale łączy je jedno: ekran niespotykany u konkurencji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:29
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Fenomenalne ekrany i świetne promocje. Nowe tablety Huawei nadciągają
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Mowa jest o nowej generacji tabletów z matowymi ekranami, które są świetnie widoczne w każdych warunkach, o czym przekonałem się osobiście. Co więcej, nie męczą one wzroku, a prezentowany obraz przypomina raczej podświetlone zdjęcie, a nie typowy wyświetlacz. I opis ten idealnie oddaje zarówno ekran modelu MatePad Air, jak i MatePad Pro Max Niestety, więcej na ich temat zdradzić nie mogę. Za to chętnie podzielę się sposobem na tańsze zakupy. 

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Zapisz się i odbierz kod rabatowy 500, lub 300 zł taniej, zależnie od urządzenia

Huawei MatePad Pro Max i MatePad Air z kodem rabatowym znacznie taniej

Wystarczy jedynie zapisać się na listę mailingową na stronie Huawei poświęconej tym urządzeniom. To wystarczy, żeby dostać kupon obniżający cenę modelu MatePad Pro Max o 500 zł i kolejny, który obniża cenę MatePad Air o 300 zł. Czas na to jest do 17 sierpnia, do godziny 10:00, czyli na 24 godziny przed oficjalną premierą obydwu urządzeń. Same kupony są natomiast ważne do 5 października bieżącego roku. Tym samym nie wywołują presji czasu na jak najszybsze zakupy i pozwalają zapoznać się z recenzjami sprzętu przed podjęciem decyzji zakupowej. 

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Kody można zrealizować w sklepie Huawei.pl oraz sieci Media Expert. Czy warto się zapisywać? Powiem tak: gdyby nie było, to bym Wam tego nie proponował i nie tylko o ekrany tutaj chodzi, chociaż to one grają pierwsze skrzypce. 

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telepolis
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Źródła zdjęć: Huawei