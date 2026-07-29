Fenomenalne ekrany i świetne promocje. Nowe tablety Huawei nadciągają

Mowa jest o nowej generacji tabletów z matowymi ekranami, które są świetnie widoczne w każdych warunkach, o czym przekonałem się osobiście. Co więcej, nie męczą one wzroku, a prezentowany obraz przypomina raczej podświetlone zdjęcie, a nie typowy wyświetlacz. I opis ten idealnie oddaje zarówno ekran modelu MatePad Air, jak i MatePad Pro Max Niestety, więcej na ich temat zdradzić nie mogę. Za to chętnie podzielę się sposobem na tańsze zakupy.

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Huawei MatePad Pro Max i MatePad Air z kodem rabatowym znacznie taniej

Wystarczy jedynie zapisać się na listę mailingową na stronie Huawei poświęconej tym urządzeniom. To wystarczy, żeby dostać kupon obniżający cenę modelu MatePad Pro Max o 500 zł i kolejny, który obniża cenę MatePad Air o 300 zł. Czas na to jest do 17 sierpnia, do godziny 10:00, czyli na 24 godziny przed oficjalną premierą obydwu urządzeń. Same kupony są natomiast ważne do 5 października bieżącego roku. Tym samym nie wywołują presji czasu na jak najszybsze zakupy i pozwalają zapoznać się z recenzjami sprzętu przed podjęciem decyzji zakupowej.