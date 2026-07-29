Tech

Co łączy Samsunga ze strażakami? Więcej niż można podejrzewać

Samsung Electronics Polska połączył siły ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, podpisując w Warszawie list intencyjny, który otwiera nowy rozdział w wykorzystaniu nowoczesnych technologii na rzecz bezpieczeństwa publicznego i domowego. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:26
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Co łączy Samsunga ze strażakami? Więcej niż można podejrzewać
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Porozumienie przypieczętowali prezes polskiego oddziału Samsunga Sean Yun oraz prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak. Współpraca ma na celu realne wsparcie działań ratowniczych oraz poszukiwawczych strażaków-ochotników poprzez integrację zaawansowanych narzędzi cyfrowych z ich codzienną służbą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bezpieczeństwo Polek i Polaków to dla nas priorytet, dlatego jesteśmy dumni z nawiązanego partnerstwa ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Chcemy, aby nasze technologie realnie wspierały pracę strażaków-ochotników i chroniły domy przed zagrożeniami

– powiedział Sean Yun, prezes Samsung Electronics Polska.
Co łączy Samsunga ze strażakami? Więcej niż można podejrzewać

Smart Things pomoże w wykrywaniu niebezpieczeństw

Choć wydaje się na pierwszy rzut oka, że Samsung niewiele ma wspólnego ze strażą pożarną, to jednak producent ma tu wiele do zaproponowania.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI 17T Pro 5G 12/512GB 6.83" 144Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI 17T Pro 5G 12/512GB 6.83" 144Hz Niebieski
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Etui 3MK Colorfull Guardx MagCase do Samsung Galaxy S24 Zielony
Etui 3MK Colorfull Guardx MagCase do Samsung Galaxy S24 Zielony
0 zł
34.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 34.99 zł
Szkło hartowane 3MK HardGlass do Samsung Galaxy S25 FE
Szkło hartowane 3MK HardGlass do Samsung Galaxy S25 FE
0 zł
29.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.9 zł
Advertisement

Koreański gigant wnosi do ratownictwa kompletny ekosystem oraz własne innowacje. Samsung planuje przeprowadzić certyfikację czujników wykrywających tlenek węgla i inne niebezpieczne substancje, a następnie włączyć je bezpośrednio do swojego ekosystemu Smart Things. Automatyzacja zarządzania inteligentnym domem pozwoli mieszkańcom na błyskawiczne otrzymywanie alertów o zagrożeniach, co w połączeniu z rozwijanym przez ZOSP RP programem Pierwszy Ratownik i aplikacją 1R znacząco przyspieszy czas reakcji w sytuacjach kryzysowych.

Co łączy Samsunga ze strażakami? Więcej niż można podejrzewać

Samsung zapewni również strażakom-ochotnikom uprzywilejowany dostęp do oferty urządzeń chronionych technologią Samsung Knox.

Częścią technologicznego wsparcia ze strony Samsunga jest włączenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do programu Solve for Tomorrow, gdzie pod opieką inżynierów i ekspertów młodzi adepci pożarnictwa będą projektować rozwiązania dopasowane do lokalnych wyzwań.

Przedstawiciele obu stron będą spotykać się co miesiąc, aby sprawnie wdrażać kolejne projekty operacyjne i edukacyjne.

Image
telepolis
samsung straż pożarna Samsung Knox smart things Ochotnicza Straż Pożarna
Źródła zdjęć: iwciagr / Shutterstock, Samsung Electronics Polska
Źródła tekstu: Samsung Electronics Polska