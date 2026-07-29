Co łączy Samsunga ze strażakami? Więcej niż można podejrzewać

Porozumienie przypieczętowali prezes polskiego oddziału Samsunga Sean Yun oraz prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak. Współpraca ma na celu realne wsparcie działań ratowniczych oraz poszukiwawczych strażaków-ochotników poprzez integrację zaawansowanych narzędzi cyfrowych z ich codzienną służbą.

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Bezpieczeństwo Polek i Polaków to dla nas priorytet, dlatego jesteśmy dumni z nawiązanego partnerstwa ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Chcemy, aby nasze technologie realnie wspierały pracę strażaków-ochotników i chroniły domy przed zagrożeniami – powiedział Sean Yun, prezes Samsung Electronics Polska.

Smart Things pomoże w wykrywaniu niebezpieczeństw

Choć wydaje się na pierwszy rzut oka, że Samsung niewiele ma wspólnego ze strażą pożarną, to jednak producent ma tu wiele do zaproponowania.

Koreański gigant wnosi do ratownictwa kompletny ekosystem oraz własne innowacje. Samsung planuje przeprowadzić certyfikację czujników wykrywających tlenek węgla i inne niebezpieczne substancje, a następnie włączyć je bezpośrednio do swojego ekosystemu Smart Things. Automatyzacja zarządzania inteligentnym domem pozwoli mieszkańcom na błyskawiczne otrzymywanie alertów o zagrożeniach, co w połączeniu z rozwijanym przez ZOSP RP programem Pierwszy Ratownik i aplikacją 1R znacząco przyspieszy czas reakcji w sytuacjach kryzysowych.

Samsung zapewni również strażakom-ochotnikom uprzywilejowany dostęp do oferty urządzeń chronionych technologią Samsung Knox.

Częścią technologicznego wsparcia ze strony Samsunga jest włączenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do programu Solve for Tomorrow, gdzie pod opieką inżynierów i ekspertów młodzi adepci pożarnictwa będą projektować rozwiązania dopasowane do lokalnych wyzwań.