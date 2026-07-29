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Lidl pokonał Biedronkę. Takiej gazetki to jeszcze nie było

Lidl udowadnia, że nie liczy się jedynie treść, ale także forma. A forma nowej gazetki firmy jest naprawdę wyjątkowa, chociaż dostrzeżemy to tylko w wersji cyfrowej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:58
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Lidl pokonał Biedronkę. Takiej gazetki to jeszcze nie było
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Nowa gazetka Lidla, a dokładniej ta od 30.07 do 1.08 zaskakuje swoją formą. Na stronie 47 widzimy, jak na borówki w cenie 9,99 zł za opakowanie spadają krople wody. Na 48 stronie na kurki, rosnące na ściółce leśnej spada letni deszczyk, za które zapłacimy 11,99 zł, a 48. strona pokazuje nam dłonie podnoszące ku nam kiść pomidorów za 3,99 zł za kilogram. 

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Animowana gazetka Lidla

Oczywiście większość treści w gazetce pozostaje statyczna. Dziwi też fakt, że tego typu animacje pojawiają się mniej/więcej w jej środku, a nie na samym początku. Możliwe, że to taka niespodzianka dla osób, które po kilkudziesięciu stronach są znużone poszukiwaniem promocji życia. I choć ta gazetka wygląda bardzo ciekawie, to... niekoniecznie wszystkim się spodoba.

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A to dlatego, że nie mamy tu do czynienia z fragmentami nagrań, a z treściami wygenerowanymi przez AI, co jest podkreślone stosownym oznaczeniem w samej gazetce. Przy samym je odświeżeniu możemy przez chwilę zobaczyć oryginalny obrazek, na podstawie którego powstało nagranie. 

Jak na razie więc Lidl bardziej testuje nową formę. Możliwe jednak, że jeśli ta spotka się z odpowiednio ciepłym przyjęciem, to czeka nas w pełni animowana gazetka Lidla, rzecz jasna wygenerowana przez AI na podstawie zdjęć produktów. 

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telepolis
Lidl Animowana gazetka Lidl
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl