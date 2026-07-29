Lidl pokonał Biedronkę. Takiej gazetki to jeszcze nie było

Nowa gazetka Lidla, a dokładniej ta od 30.07 do 1.08 zaskakuje swoją formą. Na stronie 47 widzimy, jak na borówki w cenie 9,99 zł za opakowanie spadają krople wody. Na 48 stronie na kurki, rosnące na ściółce leśnej spada letni deszczyk, za które zapłacimy 11,99 zł, a 48. strona pokazuje nam dłonie podnoszące ku nam kiść pomidorów za 3,99 zł za kilogram.

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Animowana gazetka Lidla

Oczywiście większość treści w gazetce pozostaje statyczna. Dziwi też fakt, że tego typu animacje pojawiają się mniej/więcej w jej środku, a nie na samym początku. Możliwe, że to taka niespodzianka dla osób, które po kilkudziesięciu stronach są znużone poszukiwaniem promocji życia. I choć ta gazetka wygląda bardzo ciekawie, to... niekoniecznie wszystkim się spodoba.

A to dlatego, że nie mamy tu do czynienia z fragmentami nagrań, a z treściami wygenerowanymi przez AI, co jest podkreślone stosownym oznaczeniem w samej gazetce. Przy samym je odświeżeniu możemy przez chwilę zobaczyć oryginalny obrazek, na podstawie którego powstało nagranie.