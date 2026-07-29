Znalazłem to w Lidlu i jestem zachwycony. Podpięty do smartfonu chłodzi jak szaloy

Właśnie siedzę w aucie na szpitalnym parkingu i próbuję pracować na tyle, ile jest to możliwe w takich warunkach. I chociaż dzień nie jest szczególnie upalny, to żadnej ławki na zewnątrz w okolicy nie widzę, a samochód mimo otwartych okien jest... no cóż, jest czarną metalową puszką stojącą na słońcu, które mocno przygrzewa. Poszedłem więc do Lidla kupić wodę, a w jednym z koszy z różnościami znalazłem to wspaniałe urządzenie, za które dałem jedyne 6,99 zł.

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Wentylator z Lidla pod USB-C

Zasada działania jest prosta: podpinam go pod port w smartfonie, a ten chłodzi. Oczywiście korzystanie z ekranu w takiej sytuacji jest dość... ryzykowne. Po kilku razach, jak łopatki uderzyły mnie w palec, uznałem, że zrezygnuję z telefonu na rzecz pracy. Sam wentylator należy umieścić też dość blisko twarzy, bo mocą nie grzeszy, ale do sytuacji, z myślą, o których powstał, czyli trzymanie go blisko twarzy w autobusie, czy biurze jest wystarczający.

I tak: działa też podpięty pod powerbank, czy dowolne inne urządzenie z USB-C, które potrafi podzielić się energią. Przy okazji to prawdziwe maleństwo. Spójrzcie sami:

Gdzie go kupić? Najlepiej w Lidlu, chociaż przyznam, że w tym blisko siebie go nie widziałem, a i w gazetce nie występuje. Podejrzewam jednak, że w każdym sklepie w stylu wszystko po X złotych znajdziecie taki sam, najpewniej z tej samej fabryki pochodzący. Jest też opcja zakupu w AliExpress za 2,84 zł, chociaż tu trzeba się już z kosztami przesyłki liczyć.