Nowe Pixele 11 będą tańsze? Możliwe, ale jest haczyk

Już 12 sierpnia Google zaprezentuje nowe smartfony z serii Pixel 11. Dotychczas wydawało się, że będą one droższe od swoich poprzedników. Nie ma tu żadnego zaskoczenia. Główny powód to kryzys na rynku pamięci DRAM i NAND. Jednak najnowsze, nieoficjalne informacje sugerują, że niekoniecznie musi to być prawda.

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Google Pixel 11 - cena

Informacje na temat cen podał Roland Quandt na platformie Bluesky. Uchodzi on za dość wiarygodne źródło. Jego zdaniem Pixel 11 będzie kosztował 879 funtów brytyjskich, Pixel 11 Pro już 1079 funtów, a Pixel 11 Pro XL to wydatek rzędu 1279 funtów.

Jednak jest tutaj haczyk. Pixel 11 w cenie 879 funtów to wariant o pojemności 256 GB. Co prawda jest on tańszy o 20 funtów niż analogiczny model poprzedniej generacji, ale jednocześnie z oferty znika najtańszy wariant o pojemności 128 GB. Pixel 11 Pro również wypada o 20 funtów taniej niż Pixel 10 Pro.

Nieco inaczej jest w przypadku najwyższego i najdroższego modelu Pixel 11 Pro XL. Ten ma kosztować 1279 funtów, czyli aż o 80 funtów więcej.