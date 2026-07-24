Inaczej spojrzymy na to science fiction. Apple TV zaszalało

Film z wpadkami - nic tak nie cieszy widzów

Apple TV zrobi wiele, aby umilić oczekiwanie na kolejny sezon swojego flagowego serialu. Platforma opublikowała właśnie filmik z wpadkami - wśród nich jest zabawny taniec Seehorn, śmiech z próby otwarcia butelki Gatorade, mnóstwo głupich min Karoliny Wydry i Samby Schutte. Dużo śmiechu, związanego z jedzeniem, a także niefortunna próba wyrzucenia tacki z jedzeniem do śmietnika.

Pośmiać się z Pluribusa - bezcenne

Przypomnijmy, że serial science fiction Vince'a Gilligana (twórcy hitów takich jak "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula"), jest tak dobry, że otrzymał niemal idealną ocenę 99% w serwisie Rotten Tomatoes. Co więcej, stał się najchętniej oglądanym serialem w historii Apple TV. Pomysł na którym opiera się serial jest niesamowicie oryginalny i przez to wciągający. Fabuła koncentruje się na przeciętnej i dość cynicznej pisarce romansów - Carol Sturce, której przyszło zmierzyć się z niemal całą ludzkością, którą zaatakował nieznany wirus. Okazuje się, że kobieta jest odporna na "wirus szczęścia", który rozprzestrzenia się po całym świecie. I to jest właśnie jej dramat.