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Inaczej spojrzymy na to science fiction. Apple TV zaszalało

Fani wysoko ocenianego serialu science fiction, Pluribus, powinni być zachwyceni. Apple TV właśnie wypuściło do sieci zabawny film z wpadkami pierwszego sezonu Pluribus. I trzeba przyznać, że naprawdę dobrze się go ogląda. Trudno się dziwić, nic tak nie cieszy, jak cudze wpadki.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:22
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Inaczej spojrzymy na to science fiction. Apple TV zaszalało
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Film z wpadkami - nic tak nie cieszy widzów

Apple TV zrobi wiele, aby umilić oczekiwanie na kolejny sezon swojego flagowego serialu. Platforma opublikowała właśnie filmik z wpadkami - wśród nich jest zabawny taniec Seehorn, śmiech z próby otwarcia butelki Gatorade, mnóstwo głupich min Karoliny Wydry i Samby Schutte. Dużo śmiechu, związanego z jedzeniem, a także niefortunna próba wyrzucenia tacki z jedzeniem do śmietnika.

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Pośmiać się z Pluribusa - bezcenne

Film ociepla znacząco wizerunek aktorów i stanowi niezły kontrast wobec całego serialu, który jest utrzymany w nadzwyczaj poważnym tonie. 

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Przypomnijmy, że serial science fiction Vince'a Gilligana (twórcy hitów takich jak "Breaking Bad" i "Zadzwoń do Saula"), jest tak dobry, że otrzymał niemal idealną ocenę 99%  w serwisie Rotten Tomatoes. Co więcej, stał się najchętniej oglądanym serialem w historii Apple TV. Pomysł na którym opiera się serial jest niesamowicie oryginalny i przez to wciągający. Fabuła koncentruje się na przeciętnej i dość cynicznej pisarce romansów - Carol Sturce, której przyszło zmierzyć się z niemal całą ludzkością, którą zaatakował nieznany wirus. Okazuje się, że kobieta jest odporna na "wirus szczęścia", który rozprzestrzenia się po całym świecie. I to jest właśnie jej dramat.

Serial dostał już drugi sezon, ale zdjęcia do niego jeszcze nie ruszyły. Wciąż pisane są scenariusze, które będą trzymały poziom pierwszej części. 

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Apple TV+ serial Pluribus Apple TV+
Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, screenrant.com