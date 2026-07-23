Może i kontrowersyjny, ale to prawdziwa klasyka sci-fi. Premiera już jutro

Star Trek: Nieznane nowe światy - premiera 24 lipca 2026

Już jutro użytkownicy platformy SkyShowtime dostaną pierwszy epizod czwartej (przedostatniej już) odsłony tego kultowego serialu. A należy podkreślić, że Nieznane nowe światy cieszą się dość dużym uznaniem wśród widzów i krytyków. Na Rotten Tomatoes seria zyskała aż 94% pozytywnych recenzji. Serial chwalony jest za powrót do klasycznej epizodycznej formuły, odwagę w podejściu do konwencji oraz świetne zbalansowanie nowoczesnej narracji z nostalgią.

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Dla wszystkich, którzy chcieliby nadrobić zaległości i przekonać się na własne oczy, czy serial spełnia ich oczekiwania, mamy świetną wiadomość - na platformie SkyShowtime znajdziecie wszystkie trzy sezony Nieznanych nowych światów. Ale to nie wszystko, jest też dostępny pierwszy sezon Star Trek: Akademia Gwiezdnej Floty. Serial ten, możecie kojarzyć z tego, że spotkał się on ze sporą krytyką. To, co się widzom nie spodobało najbardziej, to zmiana tonu na młodzieżowy i wprowadzenia licznych uproszczeń w fabule.

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Co tydzień, widzowie dostaną nowy odcinek. Za cały projekt odpowiadają: Akiva Goldsman i Henry Alonso Myers. I znów czeka nas eksploracja nieznanych światów. Kultowa załoga, którą dowodzi kapitan Christopher Pike, znów będzie docierała tam, gdzie żaden śmiałek nie miał odwagi się udać. Ale przecież to właśnie te niebezpieczne przygody wśród gwiazd są czymś, co tak podbija serca widzów. Bohaterowie po raz kolejny będą musieli zmierzyć się z zewnętrznymi zagrożeniami i swoimi własnymi demonami. W czwartym sezonie ponownie zobaczymy obsadę, z którą już się zapoznaliśmy w poprzednich sezonach.