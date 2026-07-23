O robocie Edwardzie znów głośno. Teraz postawiła na niego Biedronka

Każdy będzie mógł zakupić sobie Edwardzika

I nie, bez obaw. Tym razem nie będzie gonił dzików po polskich ulicach, ani nie niepokoił klientów buszujących po dyskoncie. Do zamrażarek Biedronki trafią lody marki rozwijanej wokół popularnego, aczkolwiek nietypowego robota-influencera. Lody będą nosiły wdzięczną nazwę Edwardzik, która nawiązuje bezpośrednio do internetowego bohatera - Edwarda Warchockiego. Będą występowały w dwóch smakach, podobnie jak wcześniejsze słynne lody Ekipy.

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Edward Warchocki zainspirował nietypową branżę

To może być całkiem niezły ruch, bowiem Polacy oszaleli na punkcie Edwarda Warchockiego. To nie tylko viralowy filmik o dzikach, ale także wizyta w sejmie, w śniadaniówce, zabawa z kibicami, pląsy w popularnym telewizyjnym show, zakupy, tam śpiewanie, do tego konferencje prasowe, randkowanie, chwalenie się zegarkiem. Trzeba przyznać, że trochę się tego nazbierało. Materiały z udziałem robota wygenerowały miliardy wyświetleń, a wokół niego powstała zaangażowana społeczność, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też lody Edwardzik nie powinny nikogo dziwić.