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O robocie Edwardzie znów głośno. Teraz postawiła na niego Biedronka

Edward Warchocki to słynny robot influencer, który szturmem podbił serca Polaków. Jest humanoidalny i pochodzi z Chin (za co spada na niego fala krytyki), ale i tak jest o nim głośno. Jego popularność postanowiło wykorzystać najpierw Dino, a teraz  Biedronka. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:33
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O robocie Edwardzie znów głośno. Teraz postawiła na niego Biedronka
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Każdy będzie mógł zakupić sobie Edwardzika

I nie, bez obaw. Tym razem nie będzie gonił dzików po polskich ulicach, ani nie niepokoił klientów buszujących po dyskoncie. Do zamrażarek Biedronki trafią lody marki rozwijanej wokół popularnego, aczkolwiek nietypowego robota-influencera. Lody będą nosiły wdzięczną nazwę Edwardzik, która nawiązuje bezpośrednio do internetowego bohatera - Edwarda Warchockiego. Będą występowały w dwóch smakach, podobnie jak wcześniejsze słynne lody Ekipy. 

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Edward Warchocki zainspirował nietypową branżę

To może być całkiem niezły ruch, bowiem Polacy oszaleli na punkcie Edwarda Warchockiego. To nie tylko viralowy filmik o dzikach, ale także wizyta w sejmie, w śniadaniówce, zabawa z kibicami, pląsy w popularnym telewizyjnym show, zakupy, tam śpiewanie, do tego konferencje prasowe, randkowanie, chwalenie się zegarkiem. Trzeba przyznać, że trochę się tego nazbierało. Materiały z udziałem robota wygenerowały miliardy wyświetleń, a wokół niego powstała zaangażowana społeczność, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też lody Edwardzik nie powinny nikogo dziwić.

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Dla twórców projektu to będzie całkiem niezły test potencjału Edwarda, a także tego czy internetowa rozpoznawalność robota przełoży się na sprzedaż produktów tego typu (to zakupy sezonowe, z kategorii tych pod wpływem impulsu). Za produkcję lodów odpowiada marka Nordis. 

Cyrkulator Raven
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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: portalspożywczy.pl, Biedronka