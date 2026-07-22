Sprzęt

AMD zdobyło ważnego klienta. W grze 2 GW mocy i miliardy dolarów

Chociaż NVIDIA pozostaje niekwestionowanym ldierem na rynku AI, to coraz więcej firm sięga po alternatywne rozwiązania i autorskie chipy.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:06
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AMD zdobyło ważnego klienta. W grze 2 GW mocy i miliardy dolarów
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Firmy AMD i Anthropic zawarły wieloletnie partnerstwo dotyczące infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Twórcy Claude zamierzają wdrożyć systemy z akceleratorami Instinct MI450 o łącznej mocy do 2 GW. Jednocześnie Czerwoni zainwestują w jeden z czołowych amerykańskich zespołów od AI nawet 5 miliardów dolarów.

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To odwrotność wcześniejszej umowy z OpenAI

Pierwszy gigawat infrastruktury ma zostać uruchomiony w pierwszej połowie 2027 roku. Anthropic wykorzysta szafy AMD Helios wyposażone w akceleratory Instinct MI455X, procesory EPYC Venice, rozwiązania sieciowe Pensando oraz oprogramowanie ROCm. Potwierdzono również, że modele Claude już teraz obsługiwane są częściowo przy użyciu Instinct MI355X.

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Pojedynczy system Helios mieści 72 akceleratory i oferuje łącznie 31 TB pamięci HBM4. Według deklaracji AMD jego wydajność może sięgać 2,9 eksaflopa w obliczeniach FP4 i 1,4 eksaflopa w FP8, co pozwala obsługiwać trenowanie oraz inferencję największych modeli AI.

AMD zdobyło ważnego klienta. W grze 2 GW mocy i miliardy dolarów

Partnerstwo nie ograniczy się jednak do dostaw sprzętu. Inżynierowie obu firm mają wspólnie optymalizować Claude pod kątem akceleratorów Instinct i przyspieszać rozwój platformy ROCm. AMD zamierza natomiast szerzej wykorzystywać Claude we własnych zespołach inżynieryjnych oraz podczas opracowywania nowych produktów.

Układ finansowy jest odwrotnością wcześniejszej umowy AMD z OpenAI. W tamtym przypadku to twórcy ChatGPT otrzymali warranty umożliwiające przejęcie nawet 160 milionów akcji producenta procesorów. Tym razem Czerwoni zostaną jednocześnie dostawcą sprzętu i udziałowcem.

AMD Ryzen 7 9800X3D
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Źródła zdjęć: AMD
Źródła tekstu: AMD, Oprac. własne