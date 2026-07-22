AMD zdobyło ważnego klienta. W grze 2 GW mocy i miliardy dolarów

Firmy AMD i Anthropic zawarły wieloletnie partnerstwo dotyczące infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Twórcy Claude zamierzają wdrożyć systemy z akceleratorami Instinct MI450 o łącznej mocy do 2 GW. Jednocześnie Czerwoni zainwestują w jeden z czołowych amerykańskich zespołów od AI nawet 5 miliardów dolarów.

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To odwrotność wcześniejszej umowy z OpenAI

Pierwszy gigawat infrastruktury ma zostać uruchomiony w pierwszej połowie 2027 roku. Anthropic wykorzysta szafy AMD Helios wyposażone w akceleratory Instinct MI455X, procesory EPYC Venice, rozwiązania sieciowe Pensando oraz oprogramowanie ROCm. Potwierdzono również, że modele Claude już teraz obsługiwane są częściowo przy użyciu Instinct MI355X.

Pojedynczy system Helios mieści 72 akceleratory i oferuje łącznie 31 TB pamięci HBM4. Według deklaracji AMD jego wydajność może sięgać 2,9 eksaflopa w obliczeniach FP4 i 1,4 eksaflopa w FP8, co pozwala obsługiwać trenowanie oraz inferencję największych modeli AI.

Partnerstwo nie ograniczy się jednak do dostaw sprzętu. Inżynierowie obu firm mają wspólnie optymalizować Claude pod kątem akceleratorów Instinct i przyspieszać rozwój platformy ROCm. AMD zamierza natomiast szerzej wykorzystywać Claude we własnych zespołach inżynieryjnych oraz podczas opracowywania nowych produktów.