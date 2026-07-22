Raspberry Pi z nowością. Ma aż 10 cali i lubi dotyk
Dobre wieści dla majsterkowiczów. Pula oficjalnych dodatków do Malinki znowu się powiększa. Tym razem to ekran dotykowy o lepszych parametrach.
W ostatnich miesiącach popularne niegdyś Raspberry Pi straciło na atrakcyjności przez ciągłe podwyżki cen. Co prawda to głównie wina drożejących pamięci RAM, ale obecnie wielu entuzjastów woli kupić stary terminal czy Mini PC. I prawdopodobnie dlatego Brytyjczycy co i rusz wydają kolejne oficjalne akcesoria, by przyciągnąć do siebie konsumentów.
Sugerowana cena w Polsce to 375 złotych
Tym razem mowa o ekranie dotykowym zaprojektowanym z myślą o Malince. Do rodziny Raspberry Pi Touch Display 2, zapoczątkowanej w 2024 roku i składającej się z modeli o przekątnej 5" i 7", dołącza większy brat 10". Sprzęt ma wymiary 135,4 x 216,6 milimetrów, korzysta z matrycy IPS oraz oferuje rozdzielczość 1200 x 1920 px i częstotliwość odświeżania 60 Hz.
Całość obsługuje do 10 punktów dotyku. Niestety, nowość kompatybilna jest tylko z Raspberry Pi 5 oraz płytkami Compute Module. Ze względu na lepsze parametry pracy wymagana jest większa przepustowość DSI (cztery zamiast dwóch linii), której starsze modele nie oferują.
Opisywany ekran Raspberry Pi Touch Display 2 10" trafił już do sprzedaży, w Polsce wyceniono go na 375 złotych. Dla przypomnienia starsze, mniejsze warianty są tańsze - około 185 złotych za 5" oraz 269 złotych za 7", ale oferują one tylko rozdzielczość 720 x 1280 px.