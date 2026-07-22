Sprzęt

Raspberry Pi z nowością. Ma aż 10 cali i lubi dotyk

Dobre wieści dla majsterkowiczów. Pula oficjalnych dodatków do Malinki znowu się powiększa. Tym razem to ekran dotykowy o lepszych parametrach.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:23
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Raspberry Pi z nowością. Ma aż 10 cali i lubi dotyk
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

W ostatnich miesiącach popularne niegdyś Raspberry Pi straciło na atrakcyjności przez ciągłe podwyżki cen. Co prawda to głównie wina drożejących pamięci RAM, ale obecnie wielu entuzjastów woli kupić stary terminal czy Mini PC. I prawdopodobnie dlatego Brytyjczycy co i rusz wydają kolejne oficjalne akcesoria, by przyciągnąć do siebie konsumentów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sugerowana cena w Polsce to 375 złotych

Tym razem mowa o ekranie dotykowym zaprojektowanym z myślą o Malince. Do rodziny Raspberry Pi Touch Display 2, zapoczątkowanej w 2024 roku i składającej się z modeli o przekątnej 5" i 7", dołącza większy brat 10". Sprzęt ma wymiary 135,4 x 216,6 milimetrów, korzysta z matrycy IPS oraz oferuje rozdzielczość 1200 x 1920 px i częstotliwość odświeżania 60 Hz.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer BLACKVIEW MP50 R5-3500U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional Czarny
Komputer BLACKVIEW MP50 R5-3500U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional Czarny
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Komputer MINIX NR660 R5-6600H 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer MINIX NR660 R5-6600H 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Komputer GMKTEC NucBox K17 Ultra 5-226V 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC NucBox K17 Ultra 5-226V 16GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Advertisement

Całość obsługuje do 10 punktów dotyku. Niestety, nowość kompatybilna jest tylko z Raspberry Pi 5 oraz płytkami Compute Module. Ze względu na lepsze parametry pracy wymagana jest większa przepustowość DSI (cztery zamiast dwóch linii), której starsze modele nie oferują.

Raspberry Pi z nowością. Ma aż 10 cali i lubi dotyk

Opisywany ekran Raspberry Pi Touch Display 2 10" trafił już do sprzedaży, w Polsce wyceniono go na 375 złotych. Dla przypomnienia starsze, mniejsze warianty są tańsze - około 185 złotych za 5" oraz 269 złotych za 7", ale oferują one tylko rozdzielczość 720 x 1280 px.

Xiaomi A24i
Image
telepolis
raspberry pi SBC rpi Raspberry Pi 5 ekran dotykowy
Źródła zdjęć: Raspberry Pi Foundation
Źródła tekstu: Raspberry Pi Foundation, Oprac. własne