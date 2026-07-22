Raspberry Pi z nowością. Ma aż 10 cali i lubi dotyk

W ostatnich miesiącach popularne niegdyś Raspberry Pi straciło na atrakcyjności przez ciągłe podwyżki cen. Co prawda to głównie wina drożejących pamięci RAM, ale obecnie wielu entuzjastów woli kupić stary terminal czy Mini PC. I prawdopodobnie dlatego Brytyjczycy co i rusz wydają kolejne oficjalne akcesoria, by przyciągnąć do siebie konsumentów.

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Sugerowana cena w Polsce to 375 złotych

Tym razem mowa o ekranie dotykowym zaprojektowanym z myślą o Malince. Do rodziny Raspberry Pi Touch Display 2, zapoczątkowanej w 2024 roku i składającej się z modeli o przekątnej 5" i 7", dołącza większy brat 10". Sprzęt ma wymiary 135,4 x 216,6 milimetrów, korzysta z matrycy IPS oraz oferuje rozdzielczość 1200 x 1920 px i częstotliwość odświeżania 60 Hz.

Całość obsługuje do 10 punktów dotyku. Niestety, nowość kompatybilna jest tylko z Raspberry Pi 5 oraz płytkami Compute Module. Ze względu na lepsze parametry pracy wymagana jest większa przepustowość DSI (cztery zamiast dwóch linii), której starsze modele nie oferują.