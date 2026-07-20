Tajwańczycy nie pozostawiają złudzeń. Kryzys potrwa 10 lat

Ostatnie spadki na giełdzie, które dotknęły m.in. takich gigantów jak TSMC, ponownie rozbudziły obawy, że ogromne inwestycje w sztuczną inteligencję mogą zakończyć się pęknięciem bańki. Chen Li-bai, prezes firmy ADATA, uważa jednak, że takie dyskusje są zdecydowanie przedwczesne.

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Zdaniem szefa tajwańskiego producenta pamięci dopiero po 2030 roku będzie można zastanawiać się, czy bańka AI pęknie w 2040, czy może w 2050 roku. Obecne zapotrzebowanie na moc obliczeniową, energię elektryczną oraz kości DRAM i NAND ma bowiem znacząco przekraczać wcześniejsze prognozy analityków.

Chen Li-bai przekonuje, że udostępnianie przez firmy takie jak Meta czy xAI niewykorzystanych zasobów centrów danych "konkurencji" w postaci Anthropic nie świadczy o spowolnieniu. Zastosowania AI mają dopiero wkroczyć na szeroką skalę do biznesu, administracji publicznej i urządzeń konsumenckich. W kolejnych latach dołączą do nich roboty, samochody autonomiczne, fabryki, inteligentne domy i urządzenia brzegowe.

Najbardziej deficytowymi zasobami najbliższej dekady mają być energia elektryczna i pamięć. Samsung, SK hynix oraz Micron rozbudowują wprawdzie swoje fabryki, ale nowe linie będą uruchamiane stopniowo, a część inwestycji zaplanowano dopiero na lata 2028-2035. Producenci mają też ostrożniej podchodzić do zwiększania mocy, aby nie doprowadzić do kolejnej nadpodaży i ryzyka zostania z niesprzedawalnym towarem.