Gratka dla fanów Archiwum X. Nowa wersja filmu z Mulderem i Scully

Ofiara kompromisów i dostosowania treści do kategorii wiekowej

Z Archiwum X: Chcę wierzyć to film z 2008 i druga pełnometrażowa produkcja uzupełniająca uniwersum serialu Z Archiwum X. Był to samodzielny film, niezwiązany bezpośrednio z fabułą serialu. Traktował on o Mulderze i Scully po odejściu z FBI, którzy zostali poproszeni o powrót do organizacji, aby rozwiązać zagadkę uprowadzenia jednej z agentek FBI.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwotnie film miał być utrzymany w klimacie mrocznego horroru, jednak producenci z wytwórni 20th Century Fox nalegali na stonowanie obrazu, tak aby uzyskał on kategorię wiekową PG-13 (czyli dozwolone od 13 lat). Teraz film ukaże się w nowej reżyserskiej wersji pod tytułem "X Files: I Want to Believe Vrach Frankenshteyn", wraz z rosyjskimi dialogami dla tytułowej postaci. Film ma pojawić się na Hulu (Disney+) 14 sierpnia 2026 r.

"Zrobiłem zbyt straszny film, a wielkie szychy z Foxa chciały filmu z kategorią PG-13" - powiedział Chris Carter w trakcie podcastu "Fail Better with David Duchovny". Film został zmodyfikowany, a sporo treści zostało z niego wyciętych, a Carter myślał, że to wystarczyło. Okazało się, że po pierwszych edycjach nadal było to za mało, aby uzyskać kategorię wiekową od 13 lat. Więc film był ponownie poddany edycji. Carter przyznał, że w telewizji można sobie pozwolić na więcej niż w przypadku filmów kinowych.

Carter wyznał wtedy, że z nową wersją film ma szansę stworzyć straszniejszy obraz, który odpowiadał jego oryginalnej wizji. Dla twórcy serialu nie była to okazja do wydania wersji reżyserskiej dla samego faktu jej istnienia, lecz "do przełożenia wielu pominiętych stron scenariusza na ekran".