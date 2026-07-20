Sprzęt

To jak MacBook Air, ale z Windowsem. A dziś jest za 2999 zł

Z procesorami ARM kojarzą nam się głównie MacBooki. Jednak Microsoft od lat kombinuje, jakby zaoferować taki sprzęt z Windowsem a ostatnia próba jest już całkiem udana. Dziś natomiast możecie kupić naprawdę dobrze wyposażonego laptopa z takim układem i to w cenie MacBooka Neo. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 08:23
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Telepolis.pl
To jak MacBook Air, ale z Windowsem. A dziś jest za 2999 zł
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Mowa tu o Dell  Inspiron 14 5441-4644, którego kupicie dziś, czyli 20 lipca za jedyne 2999 zł, czyli w cenie MacBooka Neo. Jednak specyfikacją zostawia on daleko w tyle taniego laptopa od Apple pod niemal każdym względem. A biorąc pod uwagę jego niezwykle atrakcyjną cenę, to rekompensuje ona wszystko, co może budzić wątpliwości.

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Dell Inspiron 14 5441-4644 ARM i Windows

Dell  Inspiron 14 5441-4644 za 2999 zł

Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Jest to 14-calowa matryca WVA o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli o matowym wykończeniu. Sercem urządzenia jest natomiast dziesięciordzeniowy i dziesięciowątkowy Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, którego wspiera 16 GB RAM LPDDR5X o taktowaniu 8448 MHz. Na dane przeznaczono natomiast nośnik PCIe NVMe 4.0 x4 o pojemności 1 TB.

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Dell Inspiron 14 5441-4644 ARM i Windows

Ciekawie prezentuje się także zestaw portów. Mamy tu 2 USB-C 4.0 Gen. 3 z PD i DP, USB-A 3.2 Gen. 1, ComboJack i slot kart microSD. A to wszystko z mocną baterią na cały dzień pracy i przy wadze 1,54 kg, czyli mniej/więcej tyle ile waży butelka wody może być Wasze za jedyne 2999 zł

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telepolis
dell laptopy Dell Inspiron 14 5441-4644
Źródła zdjęć: Dell