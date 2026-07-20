To jak MacBook Air, ale z Windowsem. A dziś jest za 2999 zł

Mowa tu o Dell Inspiron 14 5441-4644, którego kupicie dziś, czyli 20 lipca za jedyne 2999 zł, czyli w cenie MacBooka Neo. Jednak specyfikacją zostawia on daleko w tyle taniego laptopa od Apple pod niemal każdym względem. A biorąc pod uwagę jego niezwykle atrakcyjną cenę, to rekompensuje ona wszystko, co może budzić wątpliwości.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dell Inspiron 14 5441-4644 za 2999 zł

Zacznijmy klasycznie: od ekranu. Jest to 14-calowa matryca WVA o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli o matowym wykończeniu. Sercem urządzenia jest natomiast dziesięciordzeniowy i dziesięciowątkowy Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, którego wspiera 16 GB RAM LPDDR5X o taktowaniu 8448 MHz. Na dane przeznaczono natomiast nośnik PCIe NVMe 4.0 x4 o pojemności 1 TB.