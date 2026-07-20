Ta luka pozwala przejąć całą stronę. Ataki już trwają

Administratorzy stron opartych na WordPressie powinni jak najszybciej sprawdzić dostępność aktualizacji. Hakerzy aktywnie wykorzystują dwie krytyczne podatności, które pozwalają przejąć pełną kontrolę nad witryną. Zagrożonych może być nawet kilkadziesiąt milionów witryn.

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Problem mają zarówno prywatne blogi, jak i duże redakcje

Luki dotyczą WordPressa w wersjach od 6.9.0 do 6.9.4 oraz od 7.0.0 do 7.0.1. Producent opublikował już stosowne poprawki, a sytuację uznano za na tyle poważną, że tam, gdzie było to możliwe, uruchomiono wymuszone aktualizacje automatyczne.

Analitycy i eksperci z Patchstack, Hexastrike i watchTowr potwierdzają, że podatności są już wykorzystywane w rzeczywistych atakach. Szczególnie groźne jest połączenie obu błędów. Jeden z nich, nazwany "WP2Shell", może umożliwić zdalne wykonanie kodu i całkowite przejęcie strony.

Oficjalne statystyki WordPressa wskazują, że podatne wersje oprogramowania mogą działać na ponad 400 milionach witryn. Jednak konsultant ds. cyberbezpieczeństwa Daniel Card szacuje, że zagrożonych pozostaje mniej niż 15% instalacji. W skali całego internetu nadal oznaczałoby to około 90 milionów witryn.