Bezpieczeństwo

Ta luka pozwala przejąć całą stronę. Ataki już trwają

Jeden z najpopularniejszych systemów do tworzenia i zarządzania serwisami internetowymi kolejny raz znalazł się na celowniku cyberprzestępców.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:33
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ta luka pozwala przejąć całą stronę. Ataki już trwają
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Administratorzy stron opartych na WordPressie powinni jak najszybciej sprawdzić dostępność aktualizacji. Hakerzy aktywnie wykorzystują dwie krytyczne podatności, które pozwalają przejąć pełną kontrolę nad witryną. Zagrożonych może być nawet kilkadziesiąt milionów witryn.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problem mają zarówno prywatne blogi, jak i duże redakcje

Luki dotyczą WordPressa w wersjach od 6.9.0 do 6.9.4 oraz od 7.0.0 do 7.0.1. Producent opublikował już stosowne poprawki, a sytuację uznano za na tyle poważną, że tam, gdzie było to możliwe, uruchomiono wymuszone aktualizacje automatyczne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Antywirus NORTON AntiVirus Plus 1 URZĄDZENIE 1 ROK Kod aktywacyjny
Antywirus NORTON AntiVirus Plus 1 URZĄDZENIE 1 ROK Kod aktywacyjny
0 zł
61 zł - najniższa cena
Kup teraz 61 zł
Program NORTON Utilities Ultimate 10 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny
Program NORTON Utilities Ultimate 10 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny
-24 zł
113 zł - najniższa cena
Kup teraz 89 zł
Antywirus NORTON 360 Deluxe 50GB 5 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny Edycja limitowana dla edukacji
Antywirus NORTON 360 Deluxe 50GB 5 URZĄDZEŃ 1 ROK Kod aktywacyjny Edycja limitowana dla edukacji
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Advertisement

Analitycy i eksperci z Patchstack, Hexastrike i watchTowr potwierdzają, że podatności są już wykorzystywane w rzeczywistych atakach. Szczególnie groźne jest połączenie obu błędów. Jeden z nich, nazwany "WP2Shell", może umożliwić zdalne wykonanie kodu i całkowite przejęcie strony.

Oficjalne statystyki WordPressa wskazują, że podatne wersje oprogramowania mogą działać na ponad 400 milionach witryn. Jednak konsultant ds. cyberbezpieczeństwa Daniel Card szacuje, że zagrożonych pozostaje mniej niż 15% instalacji. W skali całego internetu nadal oznaczałoby to około 90 milionów witryn.

Skalę skutecznych ataków ograniczają wspomniane aktualizacje automatyczne, zabezpieczenia Cloudflare oraz zapory aplikacyjne WAF. Administratorzy nie powinni jednak polegać wyłącznie na dodatkowej ochronie. Najważniejsze jest natychmiastowe zaktualizowanie WordPressa do najnowszej dostępnej wersji.

Image
telepolis
internet strona internetowa luka bezpieczeństwa luka w zabezpieczeniach Wordpress
Źródła zdjęć: Shutterstock / Rmdhn.co
Źródła tekstu: WordPress, TechCrunch, Oprac. własne