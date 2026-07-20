Sprzęt

Nubia NaviX Ultra pokazała przyszłość. Tak działa smartfon zarządzany przez agenta AI

Firma Nubia zaprezentowała przedpremierowo model NaviX Ultra, ogłaszając go pierwszym na świecie smartfonem z agentem AI zintegrowanym na poziomie systemu operacyjnego. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:56
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Nubia NaviX Ultra pokazała przyszłość. Tak działa smartfon zarządzany przez agenta AI
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Producenci smartfonów już od dawna przewidują, że czas tradycyjnych sztywnych systemów operacyjnych dobiega końca. Zamiast tego otrzymamy bardziej rozbudowane środowiska, w którym pierwsze skrzypce gra AI. Nubia NaviX Ultra to próba wprowadzenia tego pomysłu w życie.

Dalsza część tekstu pod wideo

NaviX Ultra: tylko wydasz polecenie, AI zrobi resztę

W nowym smartfonie Nubii sztuczna inteligencja nie jest tylko kolejną, osobną aplikacją pobraną ze sklepu czy preinstalowaną jak Gemini, ale integralną częścią samego telefonu, działającą w tle jak systemowy zegarek, klawiatura czy aparat. Dzięki temu ma ona dostęp do wszystkiego, co dzieje się na smartfonie i potrafi kontrolować inne programy. Urządzenie bazuje na asystencie mobilnym Doubao, stworzonym przez ByteDance. 

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Nubia NaviX Ultra pokazała przyszłość. Tak działa smartfon zarządzany przez agenta AI

Agent AI w modelu NaviX Ultra potrafi interpretować język naturalny i samodzielnie wykonywać wieloetapowe, złożone zadania, takie jak planowanie podróży czy porównywanie cen i składanie zamówień, automatycznie przełączając się między różnymi aplikacjami. Nubia deklaruje, że najważniejsze operacje sztucznej inteligencji odbywają się lokalnie na urządzeniu, co minimalizuje ryzyko wycieku danych użytkowników. 

Jak ma to działać w praktyce? Zamiast otwierać po kolei trzy aplikacje, użytkownik wydaje jedno polecenie głosowe lub tekstowe, np. „znajdź najtańszy hotel w górach na weekend i go zarezerwuj”, a wbudowany asystent sam, bez jakichkolwiek czynności ze strony użytkownika wchodzi w przeglądarkę, porównuje ceny, otwiera aplikację bankową i finalizuje transakcję. Nie wiadomo, czy bardziej się tym zachwycać, czy tego bać.

Nubia NaviX Ultra pokazała przyszłość. Tak działa smartfon zarządzany przez agenta AI

Chociaż oficjalna specyfikacja techniczna modelu Nubia NaviX Ultra nie została jeszcze ujawniona, przecieki wskazują na obecność układu Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterii krzemowo-węglowej o pojemności 7000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 90W/100W oraz zestawu aparatów z matrycami 50 Mpix z przodu i z tyłu. 

Cena oraz data rynkowej premiery nie zostały jeszcze ujawnione.

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telepolis
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Źródła zdjęć: IT Home
Źródła tekstu: IT Home, Gizmochina