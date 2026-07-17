Fintech

ING Bank Śląski kusi nową ofertą. Wystartowała 14 lipca

Trzeba przyznać, że ING Bank Śląski stara się jak może, aby zachęcić swoich klientów do oszczędzania. Niedawno pisaliśmy o ofercie "Bonus na start", tymczasem bank zaledwie tydzień później, ogłosił jeszcze jedną, tym razem dla stałych klientów. Można z niej korzystać od 14 lipca 2026. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:16
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ING Bank Śląski kusi nową ofertą. Wystartowała 14 lipca
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ING Bank Śląski. Lokata z dopłatami i bonusem

Bank ING ogłosił na swojej stronie, że 14 lipca wprowadził do swojej oferty "Lokatę z dopłatami", z oprocentowaniem bonusowym. To nic innego, jak pięcioletnia lokata terminowa, która zachęca klientów do systematycznego oszczędzania. Jest także obietnica ciekawego bonusu. Jeśli spełnisz warunek i dokonasz 11 regularnych wpłat w ciągu roku trwania lokaty, bank podwyższy ci jej oprocentowanie. Wszystko wskazuje na to, że oszczędzanie w ING Banku Śląskim coraz bardziej się opłaca. 

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Co warto wiedzieć o promocyjnej lokacie w ING?

  • Lokata jest dostępna dla osób, które mają już konto w ING.
  • Lokata jest zakładana na okres 5 lat.
  • Oprocentowanie jest zmienne (3,5%).
  • Lokata przewiduje oprocentowanie bonusowe - po spełnieniu warunku regularnego oszczędzania, oprocentowanie zostanie podwyższone o dodatkowe 0,5% za każdy 12-miesieczny okres.
  • Warunek otrzymania bonusu to 11 wpłat w formie regularnego oszczędzania w trakcie trwania lokaty (czyli, w ciągu roku). 
  • Wpłata początkowa - do 10 tys. zł.
  • Dopłaty miesięczne - od 100 zł do 2000 zł.
  • Odsetki są kapitalizowane do 12 miesięcy - ty decydujesz, czy zostaną przelane na konto, czy mają być dopisane do lokaty. 

Lokata z dopłatami jest dostępna w aplikacji Moje ING, dla wszystkich osób, które posiadają w banku rachunek oszczędnościowy. 

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Źródła zdjęć: Lukasz Michalczyk / Shutterstock
Źródła tekstu: ING Bank Śląski