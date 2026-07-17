ING Bank Śląski kusi nową ofertą. Wystartowała 14 lipca
Trzeba przyznać, że ING Bank Śląski stara się jak może, aby zachęcić swoich klientów do oszczędzania. Niedawno pisaliśmy o ofercie "Bonus na start", tymczasem bank zaledwie tydzień później, ogłosił jeszcze jedną, tym razem dla stałych klientów. Można z niej korzystać od 14 lipca 2026.
ING Bank Śląski. Lokata z dopłatami i bonusem
Bank ING ogłosił na swojej stronie, że 14 lipca wprowadził do swojej oferty "Lokatę z dopłatami", z oprocentowaniem bonusowym. To nic innego, jak pięcioletnia lokata terminowa, która zachęca klientów do systematycznego oszczędzania. Jest także obietnica ciekawego bonusu. Jeśli spełnisz warunek i dokonasz 11 regularnych wpłat w ciągu roku trwania lokaty, bank podwyższy ci jej oprocentowanie. Wszystko wskazuje na to, że oszczędzanie w ING Banku Śląskim coraz bardziej się opłaca.
Co warto wiedzieć o promocyjnej lokacie w ING?
- Lokata jest dostępna dla osób, które mają już konto w ING.
- Lokata jest zakładana na okres 5 lat.
- Oprocentowanie jest zmienne (3,5%).
- Lokata przewiduje oprocentowanie bonusowe - po spełnieniu warunku regularnego oszczędzania, oprocentowanie zostanie podwyższone o dodatkowe 0,5% za każdy 12-miesieczny okres.
- Warunek otrzymania bonusu to 11 wpłat w formie regularnego oszczędzania w trakcie trwania lokaty (czyli, w ciągu roku).
- Wpłata początkowa - do 10 tys. zł.
- Dopłaty miesięczne - od 100 zł do 2000 zł.
- Odsetki są kapitalizowane do 12 miesięcy - ty decydujesz, czy zostaną przelane na konto, czy mają być dopisane do lokaty.
Lokata z dopłatami jest dostępna w aplikacji Moje ING, dla wszystkich osób, które posiadają w banku rachunek oszczędnościowy.