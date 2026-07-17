ING Bank Śląski kusi nową ofertą. Wystartowała 14 lipca

ING Bank Śląski. Lokata z dopłatami i bonusem

Bank ING ogłosił na swojej stronie, że 14 lipca wprowadził do swojej oferty "Lokatę z dopłatami", z oprocentowaniem bonusowym. To nic innego, jak pięcioletnia lokata terminowa, która zachęca klientów do systematycznego oszczędzania. Jest także obietnica ciekawego bonusu. Jeśli spełnisz warunek i dokonasz 11 regularnych wpłat w ciągu roku trwania lokaty, bank podwyższy ci jej oprocentowanie. Wszystko wskazuje na to, że oszczędzanie w ING Banku Śląskim coraz bardziej się opłaca.