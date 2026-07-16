OLED drukowany jak gazeta. Lenovo otwiera nowy rozdział

Lenovo zaprezentowało nową wersję laptopa Legion R9000P wyposażoną w 16-calowy ekran OLED wytwarzany metodą druku strumieniowego. Według chińskiego TCL CSOT jest to pierwszy na świecie notebook korzystający z panelu IJP OLED, co ma być ważnym krokiem w kierunku komercjalizacji nowego sposobu produkcji wyświetlaczy.

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To potencjalnie tańsze laptopy, monitory, telewizory i smartfony

Zastosowana matryca oferuje częstotliwość odświeżania do 240 Hz i pokrywa ponad 99% przestrzeni barw DCI-P3. Wykorzystuje także układ subpikseli Real RGB Stripe, w którym czerwone, zielone i niebieskie elementy są rozmieszczone obok siebie. Takie rozwiązanie może ograniczać kolorowe obwódki oraz problemy z czytelnością tekstu (tzw. text fringing), które występują w starszych typach ekranów OLED.

Najważniejszą nowością nie są jednak same parametry obrazu, lecz sposób wytwarzania panelu. W technologii IJP ciekłe materiały organiczne są precyzyjnie nanoszone na podłoże za pomocą sterowanych cyfrowo dysz. Proces przypomina działanie drukarki atramentowej, ale zamiast tradycyjnego atramentu wykorzystywane są materiały tworzące poszczególne warstwy wyświetlacza.

Upraszcza to proces produkcji i może przełożyć się na niższe koszty. Firma deklaruje wykorzystanie ponad 90% nanoszonego materiału oraz emisję CO 2 niższą o 20% w porównaniu z tradycyjnymi metodami produkcji OLED.

Technologia nie pojawiła się jednak z dnia na dzień. TCL rozwija drukowane panele OLED od ponad dekady, a w listopadzie 2024 roku rozpoczęło masową produkcję 21,6-calowych ekranów 4K przeznaczonych głównie do zastosowań profesjonalnych. W 2025 roku ruszyła również budowa linii produkcyjnej generacji 8.6, która ma umożliwić wytwarzanie paneli IJP OLED dla laptopów, tabletów i monitorów.

Po technologię TCL sięga nie tylko Lenovo

Podobny ekran pojawi się w monitorze MSI PRO MAX OLED 271UPJW12. Model ten ma otrzymać 27-calową matrycę o 4K, częstotliwości odświeżania do 120 Hz i szczytowej jasności HDR wynoszącej 1000 nitów.